Goldexplorer De Grey legt bisher beste Bohrung des Pilbara-Projekts vor

Erneut gibt es hoch interessante Neuigkeiten von der australischen De Grey Mining (WKN 633879 / ASX DEG). Anfang Oktober hatte die Company eine deutliche Erhöhung der Goldressourcen auf ihren Pilbara-Projekten gemeldet – wir berichteten. Heute gibt es News von den jüngsten Explorationsaktivitäten der Gesellschaft auf den beiden Pilbara-Goldlagerstätten Toweranna und Mallina.

Das Fazit vorab: Auf beiden Arealen haben die Bohrarbeiten hochgradige Goldmineralisierungen ans Tageslicht befördert. Doch auch der Blick auf die Einzelheiten ist sehr interessant, denn die Daten haben positive Konsequenzen für die kommenden Ressourcenschätzungen.

Beispiel Mallina: In die bisherige Ressourcenschätzung sind ausschließlich Goldvorkommen eingeflossen, die sich oberhalb von 100 Meter Tiefe befinden. Aber schon zuvor war klar, dass auch darunter Gold zu finden ist. Man habe „eine Menge an Gelegenheiten für fortlaufende Ressourcenvergrößerungen, während wir die Step-out-Bohrungen fortsetzen“, sagt De Greys Explorationsmanager Phil Tornatora zu den nun vorliegenden Daten. Klingt nach sehr interessanten weiteren Nachrichten, die auf die heutigen News folgen werden.

De Grey findet starke Goldmineralisierungen bei Bohrungen

Eine wieder aufgenommene Bohrung auf Mallina bringt einen Abschnitt von 56 Metern (!) mit einer Goldvererzung von 3,04 Gramm Gold pro Tonne Gestein hervor. In dieser Strecke befindet sich ein Abschnitt mit 5,29 Gramm Gold pro Tonne Gestein, der sich über 30 Meter erstreckt. „Mallina hat einen der besten Abschnitte des gesamten Projekts geliefert, den wir gesehen haben“, so Tornatora zu diesem Fund. Zudem meldet De Grey Mining eine kontinuierliche Vererzung in 90 Metern Tiefe neben felsischem Porphyr, deren Ausdehnung mit 8 Metern und deren Vererzung mit 1,05 Gramm Gold pro Tonne Gestein angegeben werden.

Auf dem Toweranna-Zielgebiet des Pilbara-Projekts haben die Bohrarbeiten gleich mehrere starke Ergebnisse gebracht – sowohl auf dem westlichen als auch auf dem südlichen Teil des Projekts. Im Westen zeigen die Spitzenergebnisse unter anderem einen Abschnitt über knapp 4 Metern mit einem Goldgehalt von 24,45 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Darin enthalten ist eine Strecke von 2,5 Metern mit 27,44 Gramm des Edelmetalls pro Tonne. Zudem findet sich hier unter anderem ein Abschnitt über 17,3 Meter mit 3,91 Gramm Gold. Im südlichen Teil bildet ein Bohrabschnitt über 1,4 Meter mit 9,79 Gramm Gold pro Tonne Gestein eines der Highlights, der sich ab 100 Metern Tiefe zeigt. Eine andere Bohrung ergibt 6,8 Meter mit 4,72 Gramm Gold pro Tonne, darin ein halber Meter mit 58,6 Gramm Gold pro Tonne.

Auf Toweranna gehen die Explorationsarbeiten wie auch auf Mallina weiter und bieten ebenfalls Chancen, dass es weitere gute Nachrichten aus Australien geben wird. „Diese Arbeiten besitzen das Potenzial, die bestehenden Ressourcen beachtlich zu vergrößern“, so De Grey Mining. Man darf also gespannt sein.





