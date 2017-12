Goldenes Zeitalter - Alexa und Co

Technikbegeisterte können nun bequem Kurse abfragen, sich Finanzbegriffe erklären lassen oder sich Charts und Börseninfos sogar auf einem Bildschirm mittels Sprachbefehl zeigen lassen.

Möglich machen dies smarte Lautsprecher, ob sie nun Alexa, Siri oder Google Assistant heißen - weitere werden folgen - und sogenannte Skills. Es gibt bereits Tausende Skills, also Erweiterungen, die die gewünschten Informationen liefern. Ob Wetter, Nachrichten, Musiksender, Fitness, Steuerung von Smart Home-Geräten, Rezepte, Stau- oder Lawineninfos und eben das Thema Börse, die Zahl der Infoprogramme wächst beständig an.

Das Medium Sprachassistent ist noch ziemlich neu, aber die Zahl der Anwender steigt. In 2017 haben mehr als 35 Millionen US-Amerikaner so ein Gerät mindestens einmal im Monat benutzt. Das ist ein Anstieg von 130 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Sich mal schnell die Kurse seiner Lieblingsaktien mit einem kurzen Sprachbefehl anzeigen zu lassen, ist schon eine tolle Sache. Das könnten sich auch Goldunternehmen auf die Agenda setzen und damit neue Investorengruppen erschließen.

Ein Gold- und Silberproduzent, der sich auf Wachstumskurs befindet und dessen Betrachtung sich lohnt, ist Klondex Mines. Vier produzierende Liegenschaften, davon drei in Nevada gehören zum Portfolio. In Manitoba besitzt Klondex, ebenfalls zu 100 Prozent, die True North-Liegenschaft. Dazu kommt noch die Mine und der Aufbereitungsbetrieb Aurora. Gerade wurden auf der Fire Creek Mine in Nevada die Übertage-Ressourcen genauer untersucht, die zu einer längeren Lebensdauer der Mine führen könnte.

In Ontario, Kanada kommt Treasury Metals mit der Entwicklung seines Goliath-Goldprojektes gut voran. Bergbaugesetzgebung und Infrastruktur sind bestens. Durch die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Einwohnern wird die Sozialverträglichkeit des Projektes sichergestellt. Der Baugenehmigungsprozess läuft und 2019 oder 2020 wird die Produktion starten. Es gilt rund 1,14 Millionen Unzen Gold sowie zwei Millionen Unzen Silber aus dem Boden zu holen.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html