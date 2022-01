Goldener Monat Januar

Aus statistischer Sicht ist der Januar der beste Gold-Monat im Jahr

Bei der Betrachtung der Jahre 1970 bis 2021 ergibt sich ein durchschnittlicher Gewinn des Goldpreises von 2,84 Prozent. Erst mit Abstand folgt dann der Mai mit einem Plus von 1,73 Prozent, so errechnet es der Goldreporter. Im letzten Jahr lagen die Dinge anders, die Preisrally im Januar endete früher als üblich. Ende 2021 lag der Goldpreis bei 1.606 Euro je Unze, ein Jahr zuvor bei 1.535 Euro. Dies war ein Plus von 4,6 Prozent. Einen Verlust fuhr der Januar in den vergangenen zehn Jahren nur dreimal ein.





Gold besitzt seit frühester Zeit eine große Anziehungskraft, denn es behält seinen Wert stets. Ein Blick auf die Goldpreisentwicklung ist immer spannend. Ein Jahrtausendhoch etwa gab es im September 2011 bei 1.920 US-Dollar, das war damals so viel wie nie zuvor. Allerdings ging der Preis des Edelmetalls im Herbst desselben Jahres wieder kräftig zurück. Investoren haben sich damals wie selten in den sicheren Hafen geflüchtet. Verfolgt man die Entwicklung des Goldpreises, so steht der Weltmarktpreis für Gold, der Spotpreis im Blickpunkt. Anfang 1980 kostete die Unze Gold rund 600 US-Dollar je Unze. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung begann der Goldpreis ab Anfang 2006 nach oben zu gehen. Neben den saisonalen Einflüssen auf den Goldpreis, ist es auch immer die Erwartung der Anleger, die sich auf den Preis auswirkt. Steigt die Angst vor Krisen, so wird Gold in der Regel teurer. Gleiches gilt für Zeiten, in denen andere Anlageformen schlechte Renditen liefern. Die Corona-Pandemie und zuvor die Finanzkrise samt den Inflationsängsten sorgten für hohe Goldpreise und übertrafen das alte Jahrtausendhoch.





Heute sind die genannten Faktoren vorhanden und sollten Investments in Gold und Goldaktien lukrativ machen, etwa in Trillium Gold Mines oder Tudor Gold. Trillium Gold Mines hat sich im Red Lake Mining District in Ontario mehr als 55.000 Hektar Land gesichert, mit dabei ist das aussichtsreiche Newman Todd-Projekt. In British Columbia im Goldenen Dreieck befindet sich das Treaty-Creek-Projekt von Tudor Gold, insgesamt fast 18.000 Hektar Land.

