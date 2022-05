Goldener Mai

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Im Vergleich zum Mai 2021 ist der Goldpreis in Euro gerechnet heute um rund 24 Prozent höherAus statistischer Sicht ist der Mai der zweitbeste Monat im Jahresverlauf. In der Berechnung zählt der letzte Tag im April und da kostete die Unze Gold dieses Jahr 1.911,30 US-Dollar oder 1814,59 Euro. Ende April 2021 lag der Preis des Edelmetalls bei 1.438,20 Euro. Dies ergibt einen Anstieg von 24 Prozent (errechnet vom Goldreporter). Der Mai liegt also in der Statistik nach dem Januar auf dem zweiten Platz. Einen gewaltigen Preissprung von zehn Prozent machte der Preis des edlen Metalls im Jahr 2010, als Griechenland vor der Pleite stand, denn Krisensituationen wirken sich preissteigernd aus. Und im Krisenmodus befindet sich die Welt weiterhin. Die Covid-19-Krise in China wird wohl zu weiteren Lieferkettenproblemen und Preissteigerungen führen. Krieg und die Pandemie verursachen Kosten. Gleichzeitig verursachen hohe Energiepreise und steigende Zinsen Sorgen.Zwar schwankt der Goldpreis und verließ die Nähe der 2.000-Marke, was Anleger aber nicht beunruhigen sollte, denn über eine längere Zeitspanne entwickelt sich der Goldpreis positiv. Höhere Rohstoffkosten und ein allgemeiner Preisdruck werden länger als anfangs angenommen ein Begleiter sein und der Ukraine-Krieg wird die Inflation beschleunigen. Die Preise steigen nicht nur in fortgeschrittenen Volkswirtschaften, sondern auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. Alles in allem herrschen viele Unsicherheiten und negative Einflüsse, so dass Gold als das Wertaufbewahrungsmittel schlechthin immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dies gilt auch für die Werte der Goldunternehmen. Zu den Produzenten gehört Victoria Gold. Im Yukon befindet sich die große Dublin Gulch-Liegenschaft mit den Goldprojekten Eagle und Olive. Revival Gold hat bei Bohrungen auf seinem Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho bereits bis zu zwölf Gramm Gold je Tonne Gestein ausgemacht.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/