Goldener Handschlag?!

Kündigt der Goldmarkt den „Vertrag“ mit den Anlegern bereits wieder auf



Österreich hat gewählt



Bei den österreichischen Nationalratswahlen ging das Kalkül von Alt- und vermutlich Neukanzler Sebastian Kurz auf. Die ÖVP fuhr einen historischen Wahlsieg ein und deklassierte sowohl den alten Koalitionspartner FPÖ als auch die SPÖ. Im Zuge des weltweiten Klima-Hypes schafften die Grünen mit einem Traumergebnis den Wiedereinzug ins Parlament. Die Alternative wäre seinerzeit gewesen, mit der Ibiza-geschüttelten FPÖ die reguläre Legislaturperiode zu Ende zu bringen, was letztlich auch auf Kurz und die ÖVP hätte abfärben können. Merke: Für einen populären Politiker sind Neuwahlen immer attraktiv. Für Kurz ergeben sich aus der neuen Konstellation verschiedene Optionen: Er kann seinen künftigen Koalitionspartner praktisch frei wählen. In dieser Wahlfreiheit, das machte Kurz deutlich, werde er sich auch nicht von einem deutschen Nachrichtensprecher einschränken lassen. Die unwahrscheinlichste Variante ist aus unserer Sicht eine Koalition mit den Grünen. Programmatisch verbindet beide Parteien nichts. Damit bleiben SPÖ und FPÖ im Rennen, wobei alleine diese Wahlmöglichkeit der ÖVP einen Hebel bei den Verhandlungen gibt. Inhaltlich, das betonte Kurz nach der Wahl, habe die Koalition mit der FPÖ funktioniert und beliebt war sie obendrein. Als hätte man bei der FPÖ die ausgestreckte Hand wahrgenommen, zog sich Karl-Heinz Strache aus der Partei und der Politik insgesamt zurück. Damit ist eine Wiederauflage der alten Koalition wahrscheinlicher geworden – freilich mit verschobenen Gewichten. Möglicherweise nutzt Kurz diese Option aber auch nur als Druckmittel, um in Verhandlungen mit der SPÖ das Maximum herauszuholen.







Anzeige

Am 21. März 2020 wird von 10:00 bis 19:30 Uhr im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden der SOLIT Go for Gold-Wertekongress 2020 stattfinden.



Der SOLIT Go for Gold-Wertekongress richtet sich an Gold-Freunde, Wirtschaftsinteressierte, Sparer und kritische Geldanleger. Die Teilnehmer erfahren in den Vorträgen mehr über die aktuelle Entwicklung der Weltwirtschaft, die Stellung von Politik und Medien und die glänzende Zukunft von Gold. Die Vorträge: Dr. Hans-Werner Sinn | Die Entwicklung der Weltwirtschaft: Trump, Brexit, Eurokrise. Was wird aus Deutschland?

Daniel Stelter | Das Märchen vom reichen Land: Wie die Politik uns ruiniert

Daniele Ganser | Können wir Medien noch trauen?

Marc Friedrich & Matthias Weik | Der größte Crash aller Zeiten: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft. Wie Sie jetzt noch Ihr Geld schützen können

Lutz Wagner | Werthaltig entscheiden

Robert Vitye | „Nach Gold drängt, am Golde hängt doch alles.“

Tim Schieferstein | Goldwerte Tipps für Edelmetallkäufer

Bestellen Sie jetzt mit dem Gutscheincode „smart-20“ Ihr Super Early Bird-Ticket auf www.goforgold.de bis zum 15.10.2019

Trendwende oder Mauer der Angst



Als „goldenen Handschlag“ bezeichnet man auf gehobenen Managementpositionen eine vorzeitige Vertragsbeendigung, die sich das betroffene Unternehmen einiges kosten lässt. Wer Positionen in Edelmetallen hält, der konnte in den letzten Tagen schon auf die Idee kommen, dass auch die junge Hausse ihr „Vertragsverhältnis“ mit den Anlegern vorzeitig auflösen wollte. Allerdings fiel der Handschlag mit jedem Tag weniger golden aus. Inzwischen liegt der Goldpreis bereits wieder unter 1.500 USD/Feinunze, bei Silber wurden zuletzt sogar wieder weniger als 17,50 USD/Feinunze bezahlt. Wenn wir für einen Moment den charttechnischen Advocatus Diaboli spielen, dann kann man beispielsweise im Gold (vgl. Abb. 1) durchaus eine obere Umkehrformation entdecken, die an eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation erinnert (vgl. rote Markierungen). Dies würde implizieren, dass es nach dem Durchbruch der Nackenlinie rasant bergab ginge. Genau das aber ist nicht passiert, als sich der Markt unterhalb der Nackenlinie erst einmal stabilisieren konnte. Möglicherweise ist dieses Zwischenspiel also ein Teil der „Mauer der Angst“, an dem die Preise per Saldo dann doch weiter nach oben klettern werden. Denn tatsächlich sind solche bedrohlichen Dips in Aufwärtstrends nichts Ungewöhnliches. Das Kursbild lässt zudem auch eine andere Interpretation zu: Vielleicht handel es sich hier auch um eine korrektive Flaggenbewegung (blaue Linien), die als trendbestätigende Konsolidierungsfunktion gilt.





Absturz voraus?



Zunehmend schwieriger ist die Deutung das Kursbilds beim S&P 500. Der Index hat sich in einer Art Dreieck totgelaufen. Zum einen ist da die bis in das Jahr 2017 zurückreichende obere Begrenzungslinie des Kursgeschehens. Sie liegt inzwischen auf drei Punkten auf und sollte von daher Beachtung am Markt finden, auch wenn es sich nicht um eine klassische Aufwärtstrendlinie handelt, die üblicherweise unterhalb der Kurse konstruiert wird. Die untere Begrenzung reicht bis zu den Paniktiefs vom Jahresende 2018 zurück und liegt auf einem Punkt und einem Verdichtungsbereich auf. Hier könnte ein Durchbruch nun unmittelbar bevorstehen. Angesichts konjunktureller Sorgen und der politischen Querelen in Washington könnten Marktteilnehmer einen solchen Durchbruch zum Anlass nehmen, sich erst einmal vermehrt zur Seitenlinie zu begeben, was einer Abwärtsbewegung weitere Dynamik verleihen könnte. Auch wenn im Moment dafür kaum fundamentale Argumente vorhanden sind, außer der zunehmend schlechten Stimmung selbst, sind auch zwei positivere Varianten denkbar: Der Kurs prallt doch noch an der Linie ab, oder aber er bricht zwar nach unten durch, erholt sich aber danach wieder, so dass wir nur eine weitere Auffächerung des Aufwärtstrends sehen. Bis zur wirklich entscheidenden Marke, der unteren Begrenzung des 2009er Aufwärtstrends, hat der S&P 500 noch gut 300 Punkte Luft nach unten.



Musterdepot Aktien & Fonds



Unser zweitgrößter Musterdepottitel ist auch auf dem Radar eines bekannten Hedgefonds-Manager erschienen. Lesen Sie dazu mehr im heutigen Musterdepot. Sie können Sie sich durch einfaches Blättern einen schnellen Überblick über die Transaktionen der letzten Wochen verschaffen.



Veranstaltungshinweis



Vom 25. bis zum 27. Oktober findet in Düsseldorf die Watchtime statt, eine Uhrenmesse zum Erleben! Die Messe ist Deutschlands große Uhrenausstellung. Vor Ort sehen Uhrenfans nicht nur die neuesten Uhren, Sie legen die Modelle auch ans Handgelenk und haben die Chance, mit den Markenvertretern und Uhrmachern persönlich ins Gespräch zu kommen.

Die Watchtime Düsseldorf ist die Nachfolgerin der beliebten Munichtime und findet 2019 mit einem neuartigen Konzept erstmals statt.



info@smartinvestor.de, die ersten 25 Zuschriften erhalten einen Code, der Ihnen eine kostenlose Eintrittskarte sichert.









Smart Investor 10/2019





Titelstory: Immobilien und Immobilienaktien: Auf wackligen Steinen gebaut?



Tschechien: Weit mehr als Bier und Prag



Kurzfristiges Reversal: Jenseits des Trends mit dem Umschwung Geld verdienen



Öl- und Gas: Pfiffige Stories abseits des Mainstreams











Fazit

Und da bei uns am heutigen Tag der Wiesn-Besuch auf dem Programm stand, ist der heutige Weekly etwas kürzer und etwas später.



Ralph Malisch, Christoph Karl







Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:

Ein mit “*“ gekennzeichnetes Wertpapier wird zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Publikation oder der Smart Investor Printausgabe von mindestens einem Mitarbeiter der Redaktion gehalten.



Abonnements:

Ein kostenloses zweimonatiges Kennenlern-Abo des Magazins Smart Investor kann hier angefordert werden.



Das Magazin:

Das aktuelle Inhaltsverzeichnis des Smart Investor Magazins können Abonnenten unter Smart Investor Ausgabe 10/2019 einsehen.