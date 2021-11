Goldene Weihnachten

Gold gehört sicher zu den beliebtesten Geschenken weltweit, gerade auch an Weihnachten. Investoren sollten zudem auf Goldaktien schauen

Goldgeschenke in Form von Münzen, Barren oder Schmuck erfreuen sicher den Beschenkten. Dies sieht man daran, dass diese Geschenke seit vielen Jahren in der Beliebtheit zunehmen. Dieses Jahr sollte dies besonders gelten, denn Geldgeschenke sind in der aktuellen Inflationsphase wohl nicht das Beste, denn sie verlieren an Wert. Goldhandelshäuser wie Pro Aurum etwa verzeichnen in der Vorweihnachtszeit eine Zunahme der Käufer. Auch gibt es Unternehmen und Privatkunden, die Münzen und Barren als Weihnachtsgeschenk einkaufen. Im Zuge der Pandemie haben letztes Jahr viele bei Barren und Münzen zugelangt, denn es herrschte die Furcht vor den Folgen der Pandemie.





In den vergangenen Jahren ging also in der Vorweihnachtszeit viel Gold über den Ladentisch. Bei Pro Aurum war die Nachfrage manchmal so hoch, dass die Mengen zeitweise rationiert werden mussten. Auch im laufenden Jahr kann sich das Goldhandelshaus nicht über eine niedrige Nachfrage beschweren. Dachte man in 2020, dass 2021 alles überstanden sein würde, so werden wir jetzt eines Besseren belehrt. Dazu kommt noch die Inflation, die das Ersparte schrumpfen lässt. Gerade in Deutschland ist die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren immer stark. Es wäre nicht verwunderlich, wenn auch in dieser Jahreszeit wieder verstärkt bei Goldhändlern gekauft wird.





Wer das Gold nicht unbedingt in Händen halten will und damit eine aufwendige Lagerung vermeidet, aber längerfristig auf Gold setzen möchte, kann sich mit Aktien an Goldgesellschaften beteiligen. Etwa an Caledonia Mining. Dem Unternehmen gelang wieder eine Rekord-Quartalsproduktion mit knapp 19.000 Unzen Gold. Verantwortlich dafür ist die Blanket-Goldmine in Simbabwe. In Nicaragua besitzt Condor Gold drei Projekte, wobei das La India-Goldprojekt besonders aussichtsreich erscheint. Insgesamt belaufen sich Schätzungen auf 1,5 Millionen Unzen Gold, die in der Mine schlummern.





