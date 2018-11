Goldene Probleme im Iran

Die Sanktionen der USA setzen dem Iran zu. Das Beispiel zeigt den hohen Stellenwert des Edelmetalls

Im Oktober beschuldigten iranische Behörden einen iranischen Goldhändler, durch das Ansammeln von Gold zu Preissteigerungen beigetragen zu haben. Zwei Tonnen Goldmünzen soll er gehortet haben. Damit hätte er die finanziellen Probleme des Landes ausgenutzt. Der Händler, Vahid Mazloumin - "Der Sultan der Münzen" - und sein Assistent wurden hart bestraft. Damit soll vor Fehlverhalten in gewerblichen Dimensionen abgeschreckt werden, denn das Land befindet sich in einer Wirtschaftskrise.





In 2018 hat die Rialwährung unter der Androhung von US-Sanktionen rund 70 Prozent ihres Wertes verloren. Dollar und Goldmünzen sind daher begehrt. Denn die Iraner wollen ihre Ersparnisse schützen. Wer sich rechtzeitig ein bisschen Gold auf die hohe Kante legte, besitzt nun Reserven, die nicht abwerten. Die Lebenshaltungskosten sind immerhin stark angestiegen. Doch damit verstärkte sich auch illegaler Handel mit Gold und Fremdwährungen.





Allein in den letzten Tagen sollen rund 130 illegale Devisenhändler verhaftet worden sein. Für die Regierung scheint es schwierig den Iranern zu helfen. Für Bedürftige soll es Hilfen geben um Nahrungsmittel bezahlen zu können. Anfang November verschärften die USA noch einmal ihre Sanktionen gegen den Iran, wobei der Öl- und Bankensektor das Ziel ist. Inwieweit die Vorwürfe der USA im Atomstreit mit dem Iran und auch die Vorwürfe im Bereich Terror stimmen, für die Bürger des Landes ist die Situation nicht schön.





Aber man sieht hier wieder einmal, wie sehr Gold in den Mittelpunkt rückt, wenn die Furcht um die Ersparnisse umgeht und Krisensituationen das Vertrauen in eine Regierung schmälern. Deshalb sollte auch hierzulande in ein Investment in das werterhaltende Gold oder in die Aktien der Goldgesellschaften erwogen werden. Zu den interessanten Goldunternehmen gehören Auryn Resources und Bluestone Resources.





Auryn Resources zählt zwar noch zu den Junior-Explorationsunternehmen, aber ein hervorragendes Portfolio von Explorationsliegenschaften spricht für die Gesellschaft. Auryns Goldprojekte liegen in Nunavut (Committee Bay, Gibson MacQuoid), British Columbia (Homestake Ridge) und im Süden von Peru.





Bluestone Resources arbeitet an seinem Cerro Blanco Goldprojekt in Guatemala. Dabei handelt es sich um die größte Volkswirtschaft Zentralamerikas und auch eine der leistungsfähigsten. Etwa eine Million Unzen Gold und mehr als drei Millionen Unzen Silber gibt es auf Cerro Blanco zu fördern. Daneben besitzt Bluestone Resources ein Geothermieprojekt im gleichen Land, das über eine Lizenz zum Bau und Betrieb verfügt.









