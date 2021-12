Goldene Epoche

Tatsächlich, warum nur sollte 2022 DAS Gold Jahr werden? Wenn 2022 vergoldet wird, dann könnte der Trend wieder länger anhalten - besonders gut für Goldaktien

Der Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, Carsten Mumm, bringt es auf den Punkt: „Im Jahr 2021 sprach alles für das Edelmetall.“ Was ist bisher geblieben? Ein kleines Minus in US-Dollar und ein kleines Plus auf Euro-Basis. Warum nur? Dass es trotzdem zu keiner deutlicheren Aufwärtsbewegung reichte, dürfte an dem seit September deutlich gestiegenen US-Dollar gelegen haben, der den Kauf von Gold außerhalb des Dollarraums erheblich verteuerte. Zuvor haben die sehr positiven Entwicklungen an den internationalen Aktienmärkten wohl potenzielle Anleger vom Kauf abgehalten, so der Marktbeobachter der 1798 gegründeten Bank.





Warum sollte aber 2022 besser werden. Werden sich nicht die Notenbanken einen Geldpolitik-Straffungswettlauf aussetzen? Wohl kaum. Die Geldpolitik wird zwar restriktiver werden. Doch essenziell gegen die Welle der inflationären Tendenzen wird das nicht reichen. Zudem bleiben die alten goldunterstützenden Argumente, wie sie Carsten Mumm für 2021 erläutert, bestehen: „weltweit explodierende Staatsschulden, historisch tiefe Zinsniveaus, stark steigende Inflationsraten, coronabedingte Unsicherheitsfaktoren, massive Lieferkettenprobleme und diverse geopolitische Unruheherde“.





„Einige Anzeichen deuten also auf bessere Zeiten für Goldanleger hin“, schreibt Mumm. Dazu zählt er auch eine womöglich stärkere Goldnachfrage aus den aufstrebenden Ländern, da dort die Konjunktur profitieren sollte. Ein anderer Marktbeobachter, Charlie Morris, Gründer von ByteTree, bringt es folgendermaßen auf den Punkt: „While Gold sentiment is down, I remain bullish.“ (während die Goldstimmung rückläufig ist, bleibe ich optimistisch.)

Was für Gold gut ist, ist zudem für die Aktien der Goldunternehmen mit aussichtsreichen Projekten sehr gut. Und wenn 2022 positiv für Gold ist, dann könnte sich die gute Stimmung für Edelmetalle auch längerfristig halten. Wer also in den Sektor investieren will, könnte mit Fury Gold Mines und Gold Terra Resource Anlagevehikel nach seinem Geschmack finden. Fury Gold Mines besitzt je zwei Projekte in Quebec und Nunavut sowie ein Projekt in British Columbia. Bei letzterem wird es einen Zusammenschluss zum Vorteil der Anteilseigner mit der benachbarten Gesellschaft geben. Gold Terra Resource besitzt mit dem Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest-Territorien eines der sechs größten Goldlager in Kanada.





