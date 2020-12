Goldene Einstiegsmomente

Nicht nur beim Gold, sondern auch bei Goldunternehmen, die durch ihre Projekte überzeugen, ist es höchste Zeit für einen Einstieg

Der Goldpreis konnte wieder über 1.800 US-Dollar je Feinunze springen. Ein schwacher Dollar hat geholfen. Auch in Euro gerechnet kostet die Feinunze Gold wieder über 1.500. Besonders gefreut haben sich gerade sicher die Fans von Silber, das preislich sogar stärker als Gold gestiegen ist. Auf längere Sicht sind Edelmetallinvestments zu sehen. Sind die Preise niedrig, so sollte man günstige Einstiegsmomente nutzen und entspannt abwarten.





Die Nachricht über den Impfstoff von Pfizer und BioNTech hatten dem Goldpreis zugesetzt. Doch ein Impfstoff und das Covid-19-Virus können den Edelmetall-Bullenmarkt nicht lahmlegen. Der Weg zur Normalität dauert noch eine Weile. Denn es braucht sehr viele Impfeinheiten, Lagerung und Logistik sind nicht einfach. Das Leben, damit auch die Querelen beispielsweise zwischen den USA und China werden auch mit dem neuen Präsidenten weitergehen.





Die wirtschaftliche Erholung wird weitere Defizite verursachen und die Schuldenberge der Staaten anwachsen lassen. Die Edelmetallpreise wurden, so scheint es heute, nur kurzfristig durch die Impfnachrichten nach unten gedrückt. Auf lange Sicht bleiben die Fundamentaldaten gut für starke Edelmetallpreise. Wer klug sein will, wird gut daran tun auf Gold und auch Silber zu setzen. Sei es in physischer Form oder mit einem Hebel auf die Aktien von Edelmetallgesellschaften wie etwa Victoria Gold oder Fury Gold Mines.





Victoria Gold besitzt im Yukon die Eagle Goldmine, die dieses Jahr in den Produktionsstatus übergeführt werden konnte. Diese befindet sich in der Dublin Gulch Goldliegenschaft, wo neueste Bohrungen bis zu 25,10 Gramm Gold über einen Meter je Tonne Gestein ergaben.





In Kanada verfolgt Fury Gold Mines Goldprojekte wie etwa das Eau Claire-Goldprojekt in Quebec. Ein aggressives Bohrprogramm soll die Ressourcen aktualisieren.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Victoria Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/) und Fury Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/).







