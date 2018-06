Goldene Chancen in Kanada

Alle Bereiche des Bergbaus zu optimieren, ist ein Ziel der kanadischen Bergbauindustrie. Automation und Digitalisierung sind der Weg dazu, wobei ein hochgradiges Goldprojekt immer noch das Wichtigste ist

Auch im Bergbau geht es nicht ohne neue Technologien. Gerade auch im kanadischen Bergbau, vor allem im Goldbereich, sollen Kosten gesenkt werden, Arbeitsbedingungen sicher sein und die Umwelt geschont werden. Denn Bergbau ist nun mal kostenintensiv und soll profitable Erträge bringen, für die Gesellschaften und auch für die Aktionäre. Ob autonome Lastenschlepper oder sichere Belüftungsmethoden für die Minen, die Nutzung von technologisch hochwertigen Methoden soll Vorteile, auch für die Wettbewerbsfähigkeit bringen.





Der Einsatz von Drohnen im Bergbau wird immer weiter erforscht. Seit Anfang 2018 wird beispielsweise von der Technischen Universität Freiburg ein vierjähriges Projekt mit 100 Partnern aus mehr als 20 Ländern verfolgt, das "Undromeda" genannt wird. Damit soll ein wichtiger Beitrag für die Zukunft des Bergbaus verwirklicht werden.





Das A und O eines erfolgreichen Bergbauprojektes bleibt jedoch die Qualität des Projektes. Staatliche Bergbaufreundlichkeit, das Vorhandensein von Rohstoffen wie Gold in gewinnbringender Menge und die Erfahrenheit eines qualifizierten Managements sind Faktoren, die zum Erfolg führen. Da kommen Unternehmen wie Treasury Metals oder TerraX Minerals, die sich in Kanada um Goldgewinnung kümmern, auf die Liste.





TerraX Minerals ist in den Nordwest-Territorien in Kanada mit der Wiedereröffnung des Yellowknife City-Goldprojekts beschäftigt. Früher wurden hier zirka 220 Tonnen Gold aus dem Boden geholt. Nachdem eine Finanzierung in Höhe von 3,5 Millionen CAD erfolgreich über die Bühne gegangen ist, sind die finanziellen Mittel für die weitere Entwicklung des Projektes vorhanden.





Treasury Metals arbeitet an seinem Goliath-Goldprojekt in Ontario ebenfalls auf historischem Gebiet. In Kürze wird die Vormachbarkeitsstudie erwartet. Bis zu 65 Gramm Gold pro Tonne Gestein wurden erbohrt. PI Financial empfiehlt den Wert zum Kauf und geht für Treasury Metals von einem Zielkurs von 1,20 CAD aus.





