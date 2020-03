Goldene Chancen nach dem Crash

Aktienindizes gehen nach unten. Betrifft dies Goldaktien, so lohnt ein Blick in die Geschichte, denn meist fallen sie nur für kurze ZeitAls im Jahr 2008 die Finanzkrise Börsenkurse nach unten schickte, blieben Goldaktien und der Goldpreis nur kurzzeitig nach unten. Dann nahmen die Investoren wieder kräftig Kurs auf den sicheren Hafen Gold. Goldaktien waren dann die Gewinner und sie gingen um vieles höher als der Goldpreis. In 2019 profitierten besonders die großen Goldgesellschaften. Noch rentabler waren die Werte von Junior-Unternehmen, deren Produktionsbeginn nicht mehr allzu weit weg war.Wer da auf physisches Gold gesetzt hatte, konnte etwa nur ein Viertel dessen an Gewinnen einfahren, was Anleger mit den Junior-Gesellschaften verdienten. So dürften aktuell nicht nur große Goldgesellschaften auf der Suche nach kleineren lukrativen Goldexplorern sein, sondern auch Investoren.Wenn es mit dem Trend so weiter geht, dann sollte man Ausschau halten nach Gesellschaften, deren Produktionsbeginn innerhalb der nächsten drei Jahre geplant ist. Deren Projekte sollten in bergbaufreundlichen Regionen liegen.Rockstone Research etwa zählt zu diesen besonders aussichtsreichen Kandidaten Ximen Mining.Ximen Mining ist mit seinen Projekten (Gold Drop, Brett, Treasure Mountain,Kenville, Amelia) in British Columbia angesiedelt. Gerade hat Ximen Mining nahe der Kenville-Mine 107 Mineralvorkommen (Gold, Silber, Kupfer) auf einer Fläche von rund 4.300 Hektar dazugekauft.Auch Skeena Resources befindet sich im Goldenen Dreieck von Bristish Columbia und besitzt dort das Eskay- und das Snip-Goldprojekt. Neueste Bohrungen beim Eskay-Projekt brachten bis zu 13,24 Gramm Gold und bis zu 701 Gramm Silber pro Tonne Gestein. Auch im Portfolio befindet sich das GJ Kupfer-Gold-Projekt, für das eine Vormachbarkeitsstudie existiert.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/