Goldene Chancen in Afrika

Neben Diamanten, Erdöl, Kupfer oder Coltan gilt Gold als wichtiger Bestandteil der Rohstoffförderung in Afrika

Afrikanische Länder stehen schon länger im Blickpunkt von Bergbaugesellschaften und Investoren. Ein internationaler Senior-Goldproduzent, der über drei produzierende Goldminen und eine Reihe von Entwicklungs- und Explorationsprojekten verfügt, streckt gerade seine Fühler nach Gold in Simbabwe aus. Dabei handelt es sich um eine Gesellschaft, die für 2021 mit einer Goldproduktion von mehr als einer Million Unzen rechnet. Grund sei das faszinierende Potenzial im Land, denn Simbabwe ist geologisch äußerst interessant und genau danach suche das Unternehmen. Und Simbabwe muss die angeschlagene Wirtschaft wiederbeleben. Dafür sind neue Investitionen in den wichtigen Bergbausektor nötig.

Bergbau ist in Simbabwe nicht immer einfach. Eine Bergbaugesellschaft, die es aber geschafft hat mithilfe einheimischer Investoren sich das Wohlwollen zu sichern und erfolgreich Gold produziert, ist Caledonia Mining. Mit der Blanket-Mine dort zahlt Caledonia Mining auch Dividenden. Mit der Börsennotierung an der Victoria Falls Stock Exchange kann der Erfolg weitergehen.

Nicht in Afrika, sondern in Mittelamerika liegt Nicaragua, ein Land, dessen wichtigstes Exportgut Gold ist. Wirtschaftlich und politisch steht auch nicht alles zum Besten. Und Nicaragua besitzt keine Ölvorkommen so wie etwa Venezuela, dessen sozialistische Führung in Caracas jedoch den Ölreichtum des Landes verdummt. Ein Goldunternehmen in Nicaragua ist Condor Gold. Drei Goldprojekte befinden sich im Portfolio von Condor Gold. Für das besonders bedeutsame La India-Goldprojekt hatte das Unternehmen Ende Oktober die Einreichung einer Vormachbarkeitsstudie bekannt gegeben. In den beiden ersten Jahren sollen dort pro Jahr durchschnittlich 157.000 Unzen Gold das Licht der Welt erblicken.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Caledonia Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/).

