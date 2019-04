Golden Times

Die deutschen Bundesbürger besitzen mehr Gold als die Bundesbank und mehr als die US-Notenbank

Die Deutschen lieben Gold, besonders in den letzten Jahren ist der private Goldbesitz enorm angestiegen. Gut 250 Tonnen kamen allein in den vergangenen zwei Jahren hinzu. Ob Barren, Münzen oder Schmuck, rund 6,5 Prozent der weltweiten Goldbestände befinden sich in den Händen der Deutschen. Dies sind zirka 8918 Tonnen Gold.

Zum Vergleich dazu, die deutsche Bundesbank besitzt 3370 Tonnen Gold, die US-Notenbank bringt es auf 8130 Tonnen des Edelmetalls. Der private Goldschatz der Bundesbürger liegt zu 39 Prozent sicher verwahrt in Bankschließfächern. Laut Umfragen wollen von denen, die in den letzten Jahren Gold gekauft haben, rund drei Viertel auch in der Zukunft weiteres Gold kaufen. Ein wesentlicher Grund sind sicher die politischen Unsicherheiten.

Und die Deutschen können es sich leisten beim Gold zuzulangen, denn sie werden immer vermögender. Aktuell wurde die alle drei Jahre stattfindende Befragung der Bundesbank durchgeführt und demnach beträgt der Mittelwert des Vermögens nach Abzug der Schulden 233.000 Euro.

Einen Teil seines Vermögens in physisches Gold anzulegen, ist sicher keine schlechte Idee. Wer jedoch nicht ganz risikoscheu ist und einen Hebel auf den Goldpreis möchte, sollte mit einem Investment in Aktien von soliden und erfolgreichen Goldgesellschaften liebäugeln. Da kämen etwa Osisko Gold Royalties oder Steppe Gold in Betracht.

Osisko Gold Royalties ist ein Edelmetallabnahmen, das mit Royaltys (für eine einmalige Zahlung an eine Mine zur Finanzierung, erhält Osisko Gold Royalties dann einen gewissen Prozentsatz des produzierten Goldes) verdient. Dazu kommen Streams und Edelmetallabnahmen. Durch eine Silberstreamfazilität , mit Falco Resources beispielsweise kann Osisko Gold Royalties bis zu 100 Prozent des auf Horne 5 in Quebec produzierten Silbers erhalten.





Steppe Gold will noch dieses Jahr mit der Goldproduktion auf seinem AT'O-Goldprojekt in der Mongolei starten. Hohe Goldgehalte und niedrige Produktionskosten sind ein großes Plus des Projektes.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd.html) und von Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd.html).





