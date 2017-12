Goldcorp - Rettung in letzter Sekunde!

Aktionäre von Goldcorp Inc. können das Börsenjahr 2017 abhaken. Von dem ansehnlichen Jahresauftakt im Zuge dessen die Aktie bis Mitte Februar zeitweise um 31% auf fast 18 USD zulegen konnte, ist bis heute nichts übrig geblieben. In den letzten Monaten hatte sich der Aktienkurs schleichend und kontinuierlich nach unten ins Minus (aktuell: - 8%) bewegt. Erst in der letzten Woche ist Goldcorp mit 11,64 USD auf den tiefsten Stand seit Februar 2016 zurückgefallen. 2018 kann also nur besser werden …

