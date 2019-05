Goldbergbau in Afrika, nicht immer einfach, aber chancenreich

Für Goldunternehmen bieten sich in Afrika Chancen, manche Bergbaugebiete wurden erst in den letzten zehn Jahren von den Gesellschaften entdeckt

In Ghana, früher auch "Goldküste" genannt, spielt der Bergbau seit Hunderten von Jahren eine wichtige Rolle für die Wirtschaft. Das Gold war auch der Grund, warum sich die ersten Europäer hier niedergelassen haben. Oft ist der Abbau in afrikanischen Ländern günstiger. Westafrikanische Länder wie Mali, Burkina Faso oder die Elfenbeinküste und besonders Ghana werden in puncto Goldbergbau immer dynamischer. In Ghana ist die Infrastruktur gut und qualifizierte Arbeitskräfte sind vorhanden.

Und Ghana gehört zu den wenigen funktionierenden Demokratien in Afrika und besitzt damit Vorbildfunktion. Politische Stabilität, wie sie hier vorhanden ist, ist ein Plus für Goldgesellschaften. Zu diesen zählt Cardinal Resources. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung seiner Namdini-Goldliegenschaft, die zum Bolgatanga-Projekt gehört und arbeitet an der Machbarkeitsstudie. Beim Subranum-Goldprojekt laufen Explorationsprogramme.

In Simbabwe gibt es ebenfalls ein hervorragendes Infrastruktursystem und ist seit über 100 Jahren Goldproduzent. Auch erkennt die simbabwische Regierung an, dass der Bergbau und insbesondere der Goldbergbau für das Wachstum von großer Bedeutung ist. Zwar gehört Simbabwe zu den autoritär regierten Staaten – im Demokratieindex 2018 belegt Simbabwe Platz 134 von 167 Ländern – jedoch gibt es dort erfolgreiche Goldgesellschaften wie Caledonia Mining.

Bei der Blanket-Goldmine von Caledonia Mining sind einheimische Investoren beteiligt, was zur Akzeptanz beiträgt. Im ersten Quartal 2019 wurden knapp 12.000 Unzen Gold gefördert. Der konsolidierte Betriebsgewinn vor Steuern betrug 12,3 Millionen US-Dollar, damit lag er 105 Prozent höher als im ersten Quartal 2018. Dafür waren unter anderem Wechselkursgewinne verantwortlich. Caledonia Mining zahlt regelmäßig vierteljährliche Dividenden an seine Aktionäre.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



