Goldbarren-Integritiätsprogramm

Das World Gold Council (WGC) und die London Bullion Market Association (LBMA) arbeiten an einem Programm für Goldbarren

Ziel ist ein internationales System, das die Echtheit der Barren und die Herkunft aus nachhaltigen und verantwortungsbewussten Quellen sicherstellt. Die Barren sollen bezüglich Herkunftsort, Aufbewahrungsort und Transaktionskette registriert werden. Dies dient dem Vertrauen von Anlegern, Verbrauchern und allen Marktteilnehmern. Und dieses Vertrauen ist wichtig für den internationalen Handel mit physischem Gold und es stärkt auch die Goldindustrie. In diesem transparenten Markt soll die globale Lieferkette effektiv digitalisiert werden.

Der bedeutendste Handelsplatz außerhalb der Börse für Gold und Silber ist der London Bullion Market in London. Der Weltmarktpreis für Gold und Silber wird dort festgestellt. Für den Handel ist die LBMA zuständig. Die Idee des Integritätsprogramms gefällt, denn Investoren und Verbraucher möchten wissen, dass ihr Gold nachhaltig hergestellt wurde. Dies könnte auch zu einer höheren Nachfrage nach Gold führen. Aufgrund der Zertifizierung, welche durch die LMBA durchgeführt wird, ist sichergestellt, dass Edelmetallbarren international akzeptiert werden. Denn es verschafft den Kunden die Gewissheit, dass die Barren nach strengen und internationalen Vorgaben angefertigt wurden. Das World Gold Council wurde 1987 ins Leben gerufen, und zwar durch engagierte Unternehmen aus der Goldminenindustrie.

Nicht nur physisches Gold mögen Anleger, auch einige Werte von Goldunternehmen gehören in ein Aktienportfolio. Dabei könnte man etwa an CanaGold Resources oder Condor Gold denken. CanaGold Resources besitzt in British Columbia das aussichtsreiche New Polaris-Projekt, welches mit hervorragenden Bohrergebnissen punktet. Weitere Projekte sind vorhanden. Condor Gold ist in Nicaragua aktiv. Das La India-Goldprojekt (100 Prozent) verfügt ebenfalls über sehr gute Bohrergebnisse und ist vollständig genehmigt.

