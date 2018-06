Goldaktien seitwärts

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert bei 1.296 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.297 $/oz auf dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit seitwärts.Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)DIW-Chef Marcel Fratzscher: „Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte, an der die EZB entscheidenden Anteil hat“.Kommentar: Das Budget des DIW dürfte für die nächsten Jahre gesichert sein.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 35.366 Euro/kg, Vortag 35.588 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 ( http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt an (aktueller Preis 16,64 $/oz, Vortag 16,51 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 904 $/oz, Vortag 901 $/oz). Palladium überwindet die 1.000 $/oz-Marke (aktueller Preis 1.010 $/oz, Vortag 990 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Kupfer kann sich um 1,4 % verbessern. Der Ölpreis zeigt sich wenig verändert (75,86 $/barrel, Vortag 75,88 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 0,4 % oder 0,3 auf 83,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Freeport 3,1 % und Royal Gold 2,1 %. Detour gibt 1,7 % nach. Bei den kleineren Werten können Belo Sun und Wesdome jeweils 5,0 % zulegen. Golden Dawn geben 10,0 %, Intern. Tower Hill 8,8 % und Northern Dynasty 8,6 % nach. Bei den Silberwerten verbessern sich Minaurum 5,2 % und Sierra 3,8 %.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Sibanye steigen 3,4 % und DRD 1,5 %. Anglogold verliert 1,5 %.Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Millennium 5,6 % und Silver Lake 4,5 %. Excelsior geben 4,7 % und Eastern 3,7 % nach. Bei den Explorationswerten verbessern sich S2 Resources 4,4 % und Bassari 2,1 %. Bei den Basismetallwerten steigen Highlands 7,4 %, Metals X 4,4 % und Panoramic 4,2 %. Atlas verliert 12,5 %.Stabilitas FondsDer Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,7 % auf 115,57 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+6,9 %), Silver Lake (+4,5 %) und Sandfire (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Asanko (-4,5 %), Iamgold (-3,9 %) und Azumah (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,2 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,5 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,8 % vom Xau-Vergleichsindex (-34,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei starken Zuflüssen und durch die Kursgewinne von 35,2 auf 46,7 Mio Euro.Verlust im Jahr 2013: 62,9 %Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)Gewinn im Jahr 2018: 5,5 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich 0,6 % auf 28,03 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+6,9 %), Minaurum (+5,2 %) und Sierra (+3,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 3,1 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 4,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 0,5 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-3,7 %) gut behaupten. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 66,1 auf 65,3 Mio Euro.Verlust im Jahr 2013: 53,7 %Verlust im Jahr 2014: 14,2 %Verlust im Jahr 2015: 24,8 %Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %Verlust im Jahr 2017: 15,1 %Verlust im Jahr 2018: 0,5 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 0,6 % auf 37,70 Euro. Bester Fondswert ist heute Sandfire (+3,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Asanko (-4,5 %) und Iamgold (-3,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht zulegen.In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,6 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,1 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 12,2 auf 12,8 Mio Euro.Verlust im Jahr 2013: 58,3 %Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %Verlust im Jahr 2017: 2,3 %Gewinn im Jahr 2018: 3,1 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 1,5 % auf 27,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+5,6 %) und Silver Lake (+4,5 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Atlas (-12,5 %). Der Fonds dürfte heute hinter dem Anstieg des TSX-Venture Vergleichsindex zurückbleiben.In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 10,4 % und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 15,0 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-10,5 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen und bei kleineren Zuflüssen von 2,9 auf 3,3 Mio Euro.Verlust im Jahr 2013: 54,7 %Verlust im Jahr 2014: 22,1 %Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %Verlust im Jahr 2017: 8,4 %Gewinn im Jahr 2018: 15,0 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.WestgoldDie Edelmetallhandelsfirma Westgold ( www.westgold.de ) verzeichnet am Mittwoch ein durchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Känguru, 1 oz Maple Leaf und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen und 1 oz US-Eagle gesucht. Die Verkaufsneigung hat sich abgeschwächt. Etwa 10 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de Alle Angaben ohne GewährDisclaimer

