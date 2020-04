Goldaktien mit gewaltiger Aufholjagd

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

was für eine Aufholjagd in den vergangenen Wochen für die Goldaktien!

In der ersten Corona-Panik passierte genau das, was immer in solchen Phasen geschieht. Alle Anlage-Klassen werden verkauft, um Cash zu genieren. Davon waren auch die Edelmetalle, wie Gold und Silber nicht verschont und auch die Goldaktien traf diese Liquidationswelle hart.

Doch dann geschah das, auf was ich meine Leser vorbereitet habe. Die Anlageklasse, die sich bis vor dem Crash am besten gehalten hat, wird als erstes wieder nach oben gekauft.

So zog der Goldpreis massiv nach oben und die Goldaktien zogen nach.

Taktisch hatten wir in den vergangenen Tagen und Wochen sehr viele gute Signale für unseren Sektor. Interessant bleibt jedoch die Zurückhaltung der Privatanleger und der kleineren Spekulanten. Sie trauen dem Braten noch nicht, was man an den CoT-Positionierungen seit Wochen erkennt.

Doch ich will Sie nicht mit schnöden Zahlen langweilen. Schauen wir auf einige Charts, die ich für Sie vorbereitet habe.

Im Grunde brauchen wir für einen intakten Bullen-Markt eine Outperformance des Goldpreises zu den Standardaktienmärkten, wie dem DOW JONES. Hierzu genügt ein Blick auf die Gold-Dow-Ratio.

Wir sehen, dass der Goldpreis bereits seit Anfang 2019 eine bessere Performance als der DOW JONES Index vorweisen kann. Diese Outperformance hat sich in den vergangenen Wochen noch deutlich verstärkt. Minimum-Ziel dieser Bewegung ist eine Gold-DOW-Ratio von etwa 0,15, aktuell notieren wir bei 0,074.

Der zweite wichtige Faktor ist eine relative Stärke der Goldaktien zum Goldpreis.

Im Corona-Crash hat es die Goldaktien massiv erwischt und durch geschickte Manipulationen der beiden weltgrößten Gold-ETF´s Mitte März (Link zu meinem Bericht) gelang es, viele Anleger aus dem Sektor zu drängen, die nun nur noch staunend an der Seitenlinie warten.

Seitdem zeigen die Goldaktien Stärke zum Goldpreis und die GDX-GLD-Ratio konnte jüngst den Abwärtstrend brechen:

Betrachten wir uns dieses Verhältnis von Goldaktien zum Goldpreis allerdings langfristig, dann sehen wir schnell, das bislang eigentlich recht wenig passiert ist.

Wer also glaubt, er habe den Zug verpasst, liegt falsch. Die Goldaktien sind im Vergleich zum Goldpreis immer noch spottbillig. Nachfolgend sehen Sie den oberen Chart, nur diesmal für eine Zeitraum von 10 Jahren:

Sie sehen, was die Goldaktien in den vergangenen Wochen getan haben, war lediglich eine Aufholjagd nach einer massiven Marktmanipulation die beim GDX und GDXJ stattgefunden hat.

Depotwert mit mehr als 500% Anstieg

In meinem vorherigen Artikel habe ich auf unsere Depot-Aktie verwiesen, die innerhalb kürzester Zeit explodiert ist und seit unserem Einstieg um 300% geklettert ist. Seitdem hat sich die Aktie in der Spitze nochmals verdoppelt:

Zwei meiner Lieblings-Goldproduzenten, die gleichzeitig Kernpositionen im Depot darstellen, stahlen in den vergangenen Monaten den meisten anderen Produzenten die Show:

Wenn Ihnen diese Aktien schon zu stark gestiegen sind, dann kann ich das gut verstehen. Doch es gibt immer noch gewaltige Chancen im Goldsektor, die sich erst nach und nach entfalten werden.

PDAC-Geheimtipp steht kurz vor der Enthüllung

Im März war ich, trotz Corona-Panik, wie jedes Jahr auf der PDAC-Konferenz in Toronto. Dort habe ich mich nach wochenlangen Recherchen mit einem komplett unbekannten Unternehmen getroffen, das von den Anleger seit Jahren links liegen gelassen wurde.

Meine Recherchen haben dann ergeben, dass sich im Hintergrund momentan millionenschwere australische Investoren positionieren und auf der Lauer liegen.

Um diese Investoren tummeln sich die erfolgreichsten Geologen im australischen Gold-Sektor. Vor knapp drei Jahren haben die gleichen Geologen ein kleines Gold-Projekt gekauft, auf dem wenige Hunderttausend Unzen Gold vorhanden waren. Jedoch hatten Sie sich das Projekt ganz genau angeschaut und eine Theorie entwickelt, warum der Vorbesitzer dort zunächst kein weiteres Gold gefunden hatte.

Diese Theorie wurde dann in mehreren Explorationsprogrammen getestet und von Erfolg gekrönt. Die Aktie dieses kleinen Unternehmens stieg von 0,03 AUD auf über 0,70 AUD (+2.200%) und die Firma sitzt nun auf mehr als 2 Millionen Unzen Gold!

Mit diesen erfolgreichen Geologen habe ich mich getroffen und es wird nicht mehr lange dauern, bis ich „die Katze aus dem Sack lasse“.

Doch diese Aktie werde ich einzig und alleine meinen Lesern vorstellen.

Ich kann noch keinen genauen Termin für diese Neuvorstellung nennen, doch ich denke im Mai oder Juni sollte es soweit sein.

Wenn Sie dabei sein wollen, dann können Sie sich über unsere Angebote informieren.

Goldreport Börsenbrief

Nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund!

Beste Grüße

Ihr

Hannes Huster