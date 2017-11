Goldaktien als Gelegenheit

Weltweit erschöpft sich die Ressourcenbasis von Goldminen und es gibt nur wenige neue Entdeckungen. Im Vergleich zu Gold sind Goldaktien immer noch günstig

Auch wenn immer mehr Goldmünzen gekauft werden, so gibt es bei den Goldaktien doch einen Hebel auf einen steigenden Goldpreis. Laut dem Analyseinstitut GFMS, Thomson Reuters, wurden nämlich im dritten Quartal 2017 54 Tonnen Goldmünzen gekauft. Dies sind immerhin 12 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dabei gingen mehr Goldmünzen als Goldbarren über die Ladentheke. Auch bei der Schmuckproduktion war ein Plus von 13 Prozent im dritten Quartal gegenüber dem gleichen Quartal in 2016 zu verzeichnen.





Zur gleichen Zeit ist die Goldproduktion rückläufig. Wurden im dritten Quartal 2016 noch 844 Tonnen Gold gefördert, waren es in 2017 841 Tonnen Gold. So mehren sich die Stimmen, die für 2018 goldene Zeiten voraussehen. Etwa die ABN Amro Bank geht davon aus, dass der Goldpreis bis Ende 2018 auf durchschnittlich 1450 US-Dollar je Feinunze steigen wird.





Auf Jahressicht befindet sich der Goldpreis im Plus, auch wenn die Schwankungen der letzten Zeit und das Rutschen des Goldpreises unter die 1300 US-Dollar je Unze nicht so erfreulich waren. Damit befindet sich der Preis des edlen Metalls in 2017 eher in einer Konsolidierungsphase, sollte aber in 2018 an Fahrt aufnehmen.





Das Gold für Barren, Münzen und auch den Schmuck könnte bald aus dem North Bullfrog Projekt in Nevada von Corvus Gold kommen. Die Schätzung der Mineralressourcen konnte aktuell erfreulich erweitert werden (die Measured and Indicated-Kategorien wurden gegenüber 2015 um 30 Prozent erhöht). Und so empfiehlt das Finanzinstitut H.C. Wainwright & Co.die Aktie jetzt zum Kauf und gibt ein Kursziel von 1,70 CAD aus.





Auch für Pershing Gold hat H.C. Wainwright & Co. gerade eine Kaufempfehlung ausgesprochen und gibt einen Kurs von 9,75 US-Dollar je Aktie an. Ab 2019, vielleicht schon 2018 soll die Goldproduktion auf der Relief Canyon Mine von Pershing in Nevada beginnen. Wobei, so das Finanzinstitut das Potenzial für weitere Satellitenentdeckungen in der Nähe der Relief Canyon Mine hoch ist.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





