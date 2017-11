Goldaktien: Günstig und Gut!

Werfen wir noch einen Blick auf die Goldaktien, besser gesagt die Goldproduzenten. Sie wissen, die Goldförderer haben in der Regel einen starken Hebel auf die Goldpreisbewegungen und viele der Goldproduzenten konnten im vergangenen Jahr deutlich zulegen.







Im laufenden Jahr kann ich die Bewegung eher als ernüchternd bezeichnen. Obwohl der Goldpreis zeitweise wieder über 1.300 USD je Unze gehandelt wurde, bröckelten die Kurse der Goldproduzenten im Schnitt eher wieder ab. Es kommt also die Frage auf, auf welchem Bewertungsniveau befinden wir uns derzeit bei den Goldproduzenten.

Hier dient die HUI-GOLD-Ratio als ein Hilfsmittel. Sie zeigt an, wie günstig oder teuer die Goldaktien im Verhältnis zum Goldpreis sind. Als Gold noch um 300 USD notierte, lag die HUI-GOLD-Ratio bei ca. 0,15. Im Top stieg das Verhältnis auf 0,60. Aktuell notiert Gold bei rund 1.285 USD und die Goldaktien sind, gemessen am Goldpreis, so günstig wie im Jahre 2000:

