Goldaktien: 120 Prozent p.a. sind drin

Der Nyse Arca Gold Bugs Index beherbergt aktuell 17 Aktien von größeren Goldminen-Unternehmen. Die Papiere von Newmont Mining und von Barrick Gold nehmen mit einer jeweiligen Index-Gewichtung von etwa 15 Prozent eine prominente Position im Nyse Arca Gold Bugs Index ein. Die Abkürzung "Bugs" steht übrigens für Basket of Unhedged Gold Stocks. Dies bedeutet, dass nur Aktien von Unternehmen im Index vertreten sind, welche ihre Goldproduktion nicht oder nur in geringerem Maße an der Terminbörse absichern. Die Entwicklung dieser Aktien ist dem entsprechend relativ stark an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt. Gold gilt bekanntlich als Krisenmetall. So reagierte der Goldpreis vor wenigen Wochen auf die Zuspitzung im Atomkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea mit einem satten Sprung nach oben.

In charttechnischer Hinsicht bewegt sich der Goldaktien-Index in einem kurzfristigen, seit Dezember bestehenden Aufwärtstrend. Dieser verläuft in der Region von 180 Punkten. Dort, in dieser Kursregion, wurde auch das aktuelle Jahrestief bei exakt 180,03 Punkten markiert. Die beiden Kurstiefs von März bei 181 Punkten komplettieren die signifikante Unterstützungszone in der Region von 180 Punkten.

Nyse Arca Gold Bugs (Tageschart in Punkten):

Strategie

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf den Nyse Arca Gold Bugs Index (WKN SC0EKW) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 31 Prozent oder 120 Prozent p.a. erzielen, wenn sich der Goldaktien-Index bis einschließlich zum 15.09.2016 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 165 Punkten bewegt. Bis zur KO-Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 18 Prozent. Sollte der Index wider Erwarten nachhaltig unter die Unterstützungszone bei 180 Punkten fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.