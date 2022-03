Gold zurücklegen für ein neues iPhone

Gold behält seinen Wert über die Zeiten. Dies beweist unter anderem die Gold-iPhone-Ratio

Der „In Gold We Trust“-Report, der jährlich erscheint, ist sicher vielen bekannt. Ein interessantes Werk vom Vermögensverwalter Incrementum ist der Vergleich zwischen den Kosten des neuesten iPhone im Vergleich zum Goldpreis. Die Grafik, die die Liste der erschienen iPhone-Varianten auflistet und gleichzeitig die Entwicklung des Goldpreises, führt zu einem spannenden Ergebnis. Das Verhältnis der beiden zueinander bleibt praktisch gleich. Mit Gold kann also ein neues iPhone-Modell angeschafft werden, es gibt keinen Kaufkraftverlust – im Gegensatz zu den Papierwährungen, die durch Inflation und Nullzinspolitik immer weniger Kaufkraft aufweisen. Im Herbst 2012 beispielsweise erschien das iPhone 5, die Gold-iPhone-Ratio war da sehr hoch, ebenso wie der Goldpreis (rund 1.700 US-Dollar je Feinunze).





Vielleich wäre es da sinnvoll, sich beim Kauf eines neuen iPhones gleich die entsprechende Menge Gold danebenzulegen, um beim nächsten Modellwechsel günstig einzukaufen, nämlich ohne Kaufkraftverlust, da man das Handy ja quasi mit dem zurückgelegten Gold bezahlt. Bei dem hohen Preis der Apple-Geräte eine gute Idee. Gold als Investment ist aber immer eine gute Idee, denn die Werterhaltungsfunktion des Edelmetalls kann über lange Zeiten bewiesen werden. Und steigt der Preis des Goldes, profitieren davon natürlich die Goldgesellschaften, denn ihr Gold in den Projekten wird wertvoller, damit die Gesellschaft insgesamt. Ein erfolgreicher mittelgroßer Goldproduzent ist Calibre Mining. Die Projekte liegen in Washington, Nevada und in Nicaragua. Skeena Resources dürfte sich auf Erfolgskurs mit seiner Wiederbelebung der früher produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek in British Columbia befinden.





