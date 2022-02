Gold – zeigt sich weiter von seiner glänzenden Seite

Die spannende Frage bei Gold ist derzeit, ob es ich nur um ein vorübergehendes Phänomen handelt und nach einer Beruhigung oder Gewöhnung (an einen möglichen Krieg darf man sich nicht gewöhnen) an die aktuelle Krise wieder Kursverluste zu erwarten sind, oder ob es Gold nachhaltig schafft, in neue Regionen vorzustoßen. Aktuell konnte jedenfalls die Widerstandszone überwunden werden.



Das nächste Ziel sind nun die Topnotierungen vom vergangenen Sommer, die als latenter Widerstand fungieren könnten. Sollten diese überwunden werden, ist der Bereich von 1.950 USD pro Unze wieder erreichbar. Die Indikatoren könnten eine gewisse Bremswirkung entfalten. Allerdings sollte diese in dynamischen Phasen, wie sie gerade zu beobachten sind, nicht überbewerte werden.

