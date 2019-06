Gold zeigt sich stark

Wieder gab es eine erfreuliche Woche für Goldfans, so stieg der Preis des Edelmetalls auf über 1350 US-Dollar je Feinunze

Zum derzeitigen politischen Ungemach, Thema Handelskonflikt, kamen jetzt noch die Proteste in Hongkong aufgrund eines Auslieferungsgesetzes dazu sowie der Angriff auf zwei Öltankschiffe. Für diesen Angriff nahe des Irans und der Straße von Hormuz sehen die USA den Iran in der Verantwortung. Dies erhöht die Attraktivität des Goldes.

So sehen es auch verschiedene große Investoren, wie etwa der Milliardeninvestor Paul Tudor Jones. Die geopolitischen Störungen, so Jones, haben Gold zu seinem Lieblingsgeschäft gemacht. Schafft der Goldpreis es bis auf 1400 US-Dollar je Unze, dann könnten auch mal schnell 1700 US-Dollar je Unze möglich sein. Seit die Handelsstreitigkeiten bestehen, die im Grunde eine Umkehrung der Globalisierung bedeuten, ist jedenfalls das Welthandelsvolumen stark gesunken. Wann Trump und Xi Jinping eine Lösung finden, ist noch ungewiss.

Ein weiteres Argument derer, die an einen steigenden Goldpreis glauben, ist die Auffassung, dass der US-Dollar bis Ende des Jahres deutlich niedriger sein wird. Auch wenn die amerikanische Zentralbank FED angekündigt hat, dieses Jahr den Leitzins zu belassen, gehen doch viele von einer weiteren möglichen Senkung aus. Aus historischer Sicht ist ein schwacher US-Dollar positiv für den Goldpreis. Das 52-Wochen-Hoch des Goldpreises vom letzten Freitag könnte also zeigen, wohin die Reise geht.

Bei einem Investment in Goldgesellschaften kommen beispielsweise Bluestone Resources oder GoldMining in Frage. Bluestone Resources besitzt in Guatemala das Cerro Blanco-Goldprojekt, das mit sehr guten Bohrergebnissen überzeugt und sich zu 100 Prozent im Alleineigentum des Unternehmens befindet.

GoldMining punktet mit Goldprojekten in Nord- und Südamerika und daneben mit seinem Yellowknife Goldprojekt in den North West Territories in Kanada (mehr als eine Million Unzen Gold, erkundet und angezeigt).

