Gold – wo bist du

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Nach Gold muss heute meist tiefer gegraben werden und auch aufUmweltbelastungen muss mehr geachtet werdenProduktionsverbesserungen sind ein wichtiges Thema bei denGoldminenbetreibern. Mit fortschrittlichen Analysen und digitalerneuester Technik soll die Produktion optimiert werden. Ein zweites Themasind die Reserven. Aufgrund des in den letzten Jahren niedrigenGoldpreises wurden Explorationsbudgets gekürzt und Investitionenverknappt. Daher wurde weitgehend aus den Reserven produziert. DieseReserven sind heute um rund 25 Prozent niedriger als im Jahr 2012.Damit die Produktion auf dem gleichen Niveau gehalten werden kann,müssten mehr Reserven aufgebaut werden, mehr Exploration betriebenwerden. Die Gold-Entdeckungsrate ist seit den 2000-er Jahren deutlichgesunken. Zwischen 1970 und 1990 wurde viel Exploration betrieben undsehr viel Gold gefunden. Danach wurde es schwieriger bedeutendeGoldvorkommen zu entdecken.Heute gibt es ein Umdenken. Die Suche nach neuen Goldliegenschaften undunentdeckten Goldvorkommen wird verstärkt. Tiefere Minen (bis zu mehrals einem Kilometer) und mehr Einsatz von Technologie wie etwa derEinsatz von Drohnen gehört dazu. Denn es gilt die Produktivität wiederzu steigern.Zu den Unternehmen, die bei der Suche nach Gold besondere Methodenanwenden, gehört Aurania Resources. Dessen Lost Cities-Cutucu-Projekt inden Anden fußt auf historischer Forschung und wird mit modernstenExplorationsarbeiten durchgeführt. In Kürze wird es einen aktualisiertenNI 43-101 Bericht geben.Ein Unternehmen, das durch sein beachtliches Portfolio an Gold- undGold-Kupfer-Projekten besticht, ist GoldMining. Peru, Kolumbien, Kanada,USA und Brasilien sind die Standorte der Projekte.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen Aurania Resources(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/)und GoldMining(https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren undMitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten könnenund somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf dieÜbersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englischeVersion dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Formder Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel seiausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung diesesBlogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zubedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestmentsgrundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust deseingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben undQuellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicherInhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotzgrößter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangabenund Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen ausQuellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegsden Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicherUrteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten(so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98),solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotzsorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für dieInhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlichdie jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer derSwiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/