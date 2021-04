Gold wird von verschiedenen Seiten nachgefragt

Gold dient als Investition, erfreut als Schmuck und es erfüllt wichtige Dienste als Technologiekomponente oder als Reservevermögen

Damit kann man Gold als strategischen Aktivposten bezeichnen. Gold ist ein knappes Gut und profitiert von einer hohen Liquidität. In ein gut diversifiziertes Portfolio gehören auch Investments in Aktien von Goldgesellschaften. Mit der Pandemie und den damit verbundenen Folgen stellen sich auch für Anleger Herausforderungen, Investments müssen vielleicht überdenkt werden, Strategien geändert. Insgesamt wagen mehr Bürger ein Aktieninvestment, da mit dem Geldsparen auf einem Bankkonto nichts mehr zu holen ist. Wer in Gold bereits investiert hat, der sollte beim aktuellen Goldpreis gut dastehen.





Viele globale Aktienmärkte befinden sich heute auf einem extremen Niveau und haben so das Risikoprofil vieler Portfolios verbessert. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind enorm, viele Länder werden noch lange Zeit fiskalpolitische Instrumentarien einsetzen, um diese Folgen zu stemmen. Haushaltsdefizite und Bilanzen erfordern ein Eingreifen und für die Investorengemeinde wird es Zeit finanzielle Investments einer Prüfung zu unterwerfen.





Da sich eine wirtschaftliche Erholung abzeichnet, sollte auch der Goldverbrauch steigen und Anleger können sich weiter mit Gold absichern. Zum Beispiel von Werten wie Skeena Resources oder CanaGold. Skeena Resources belebt in British Columbia im Goldenen Dreieck die früher produzierenden Minen Snip und Eskay wieder.





Das Hauptprojekt von CanaGold ist die New Polaris-Liegenschaft. Sie liegt im Nordwesten von British Columbia am Westufer des Tulsequah River nahe der Grenze zu Alaska.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.