Gold wird teurer

In der Türkei ist das Gold so teuer wie noch nie. Auch in Euro gerechnet, konnte der Preis des Edelmetalls zeitweise auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr steigen

Die Gold liebenden Türken kaufen derzeit extrem viel Gold, besonders Goldmünzen sind begehrt. Dass durch die Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar dort Gold nicht gerade billig ist, stört die Käufer nicht. Aus psychologischer Sicht scheint es wohl eher so zu sein, dass die türkischen Anleger Gold kaufen, gerade wenn der Preis steigt. Denn dies stärkt den Glauben, dass es mit dem Goldpreis eben noch weiter nach oben gehen wird. Oder eher, dass der Verfall der Lira weitergehen wird. So sind denn auch die Goldimporte der Türkei stark angestiegen.





Auf lange Sicht ist eine Investition in Gold immer ein lohnendes Geschäft, denken sich die türkischen Anleger – nicht nur diese – und damit haben sie auch noch Recht. Unsicherheiten führten noch immer zu einem verstärkten Interesse an Goldinvestments. Und politische Unsicherheiten gibt es genug, insbesondere im Euroland, siehe jüngst die politische Krise in Italien. Auch in Spanien gibt es derzeit, nebenbei bemerkt, politische Querelen.





Die Stabilität der EU scheint in Gefahr. Denn in Spanien geht es um einen der größten Korruptionsskandale in der Geschichte des Landes. Betrug, schwarze Kassen und Veruntreuung öffentlicher Gelder stehen im Raum. Da könnte bei all den Querelen ein bisschen Gold oder ein Investment in die Goldgesellschaften beruhigend auf das Gemüt und das Vermögen wirken. Wer auf einen steigenden Goldpreis setzen möchte und zudem einen Hebel auf den Preis des Edelmetalls, der kann über ein Investment in Goldunternehmen wie etwa GoldMining oder Maple Gold Mines nachdenken.

GoldMining kann bei seinen in Nord- und Südamerika gelegenen Projekten auf Ressourcen von rund 21 Millionen Unzen Gold stolz sein. Gold- und Kupferprojekte, sowie eine Beteiligung an einem Uranprojekt, sollten für Mehrwert sorgen.





Auch Maple Gold Mines könnte sich als Glücksgriff für Anleger erweisen. Das Unternehmen besitzt mit seinem Douay-Projekt im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec hervorragendes Goldland. Mindestens 2,8 Millionen Unzen Goldressourcen warten hier darauf aus dem Boden geholt zu werden.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html