Gold wieder über 1.500 USD

Im Freitagshandel hat sich der Goldpreis wieder über die Marke von 1.500 US-Dollar hinweggesetzt und steuert nun auf seine Vorwochenhochs zu. Bedeutet dies jetzt aber ein Ende der Konsolidierung?

Zugegeben, der Freitagshandel war überraschend stark. Bei 1.520 US-Dollar liegt aber eine erste markante Hürde und könnte den Goldpreis somit erneut zurückwerfen. Dies wird sich im weiteren Verlauf jedoch erst noch zeigen müssen. Vom technischen Standpunkt aus fehlt seit dem Verlaufshoch bei 1.557 US-Dollar aus Anfang September noch eine zweite Korrekturwelle, die in den Bereich der einmonatigen Konsolidierung aus Juli abwärts reichen könnte. Short positionierte Anleger sollten die nächsten Handelsstunden daher engmaschig beobachten und entsprechende Signale ernst nehmen. Übergeordnet herrscht noch immer eine sehr bullische Ausgangslage beim Goldpreis, kurzfristig aber könnte die moderate Aufwärtsbewegung aus den letzten zwei Wochen eine bärische Flagge darstellen und den Goldpreis in den weiter favorisierten Unterstützungsbereich aus Juli abwärts drücken.

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer

Solange der Goldpreis die Marke von 1.535 US-Dollarnicht übersteigt, sondern spätestens in diesem Bereich wieder zur Unterseite abdreht, wird ein Rückfall auf 1.449 bzw. 1.400 US-Dollarwahrscheinlich. Erst von diesem Niveau aus dürften sich wieder vermehrt Käufer blicken lassen und ihre übergeordnete Aufwärtsbewegung in Richtung 1.700 US-Dollarfortsetzen. Für die strategische Long-Positionierung an den genannten Unterstützungsmarken kann auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF7HEFzurückgegriffen werden. Für den Fall eines Kursanstiegs über 1.540 US-Dollar kann der vorgestellte Schein ebenfalls angewendet werden, dann werden direkte Rückläufer zurück an die Jahreshochs bei 1.557 US-Dollar wahrscheinlich, darüber dürfte es zu einem dynamischen Kursanstieg an die Zielmarke von rund 1.700US-Dollarkommen.

Gold (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.524 // 1.535 // 1.545 // 1.557 Unterstützungen: 1.500 // 1.484 // 1.449 // 1.400

Fazit

Übergeordnet wird nach wie vor mit einem Goldpreisanstieg bis 1.700 US-Dollar gerechnet, hier geht es nun um die Auslotung potenzieller Trendwendestellen für einen Wiedereinstieg in Long-Positionen. Dabei können Investoren auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF7HEF zurückgreifen, vom jetzigen Standpunkt aus ergibt sich somit Renditepotenzial von 130 Prozent. Ziel des Scheins läge dann bei 25,49 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau bei einem spekulativen Einstieg von 1.480 US-Dollar jedoch nicht übersteigen. Das erfordert einen Ausstiegskurs im Schein bei 1,66 Euro. Als Voraussetzung für einen vorzeitigen Long-Einstieg wird ein Kursniveau von mindestens 1.540 US-Dollar verlangt.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF7HEF

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 11,01 - 11,02 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.395,98 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.395,98 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.516,59 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 25,49 Euro Hebel: 12,50

Kurschance: + 130 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.