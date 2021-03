Gold weiter attraktiv

Dass ein Investment in Gold und Silber immer noch eine gute Wahl ist, insbesondere als Alternative zu Bankguthaben, steht fest

Im Zuge der aktuellen Geldpolitik werden Bankguthaben ihren Wert verlieren, sowohl in US-Dollar als auch in Euro. Attraktive Preise sollten als Einstiegschancen genutzt werden. Der Status des Goldes als sicherer Hafen wackelt nicht, auch nicht, wenn die Gold-Rally mal eine Verschnaufpause einlegt. Die im Jahr 2020 begonnene Goldpreis -Rally sollte weitergehen. Eine steigende Inflation wird allgemein erwartet. Denn die Konjunkturprogramme vieler Staaten sind enorm, ebenso wie die steigende Staatsverschuldung. Dies sind nun mal Folgen von Covid-19.

Dazu kommt, dass sich die Inflation vielleicht stärker als von den meisten angenommen, realisieren könnte. Man denke nur an die gestiegenen Metallpreise oder den hohen Ölpreis, der uns an der Tankstelle bewusst wird. Auch der Strom hierzulande ist keinesfalls billig, denn die erneuerbaren Energien und deren Entwicklung verschlingt viel Geld. Da wirken zwar Basiseffekte stark mit. Dennoch ist der Kaufkraftverlust enorm.

Dass die Realzinsen noch geraume Zeit im negativen Bereich bleiben werden, daran zweifelt kaum einer. Und der Goldpreis kann infolgedessen nur nach oben gehen. Deshalb sollte Gold ein sicherer Hafen bleiben, den viele Anleger ansteuern, wenn die Probleme in wirtschaftlicher oder politischer Hinsicht größer werden. Gold als solide, auf längere Sicht angelegte Investition sollte also Anleger absichern. In vielen Ländern setzt man auf physisches Gold, auf Schmuck, wobei es auch andere Investitionsmöglichkeiten gibt, etwa ein Investment in die Goldgesellschaften, die das wertvolle Metall im Boden besitzen, wie etwa Condor Gold oder Ximen Mining.





Condor Gold kommt in Nicaragua mit seinem La India-Goldprojekt gut voran. Bei Bohrungen wurden beispielsweise 3,98 Gramm Gold je Tonne Gestein und eine zusätzliche Goldader gefunden. Auch hat sich das Unternehmen eine halbautogene Mühle gekauft. Ximen Mining hat im Portfolio zwei hochwertige Goldprojekte in British Columbia, Amelia und Brett. Dazu kommt noch das Treasure Mountain Silberprojekt und die Kontrolle über die Goldmine Kenville. Kenville lieferte bereits gute Ergebnisse, etwa 13 Gramm Gold und 145 Gramm Silber pro Tonne Gestein.

