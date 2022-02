Gold – weiter im Krisenmodus

Die Flucht in Gold ist weiterhin das bestimmende Thema, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht. So hat es das Krisen-Edelmetall geschafft, bis in den Bereich des Tops vom vergangenen Sommer zu steigen. Hier kommt der steile Aufwärtstrend zunächst ins Stocken. Die Indikatoren stehen vor Verkaufssignalen was dafür spricht, dass nun eine Korrekturbewegung einsetzen könnte. Diese dürfte mindestens bis in den Alten Widerstandsbereich laufen. Die weitere Entwicklung liegt aber an den aktuellen geopolitischen Ereignissen.

