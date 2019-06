Gold weiter im Aufwind, Konsolidierung voraus?

Gold klettert am heutigen Dienstag auf ein Sechsjahreshoch! Der schwächere US-Dollar, die Aussicht auf eine Zinssenkung durch die Fed im Juli und die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran lassen die Attraktivität des gelben Metalls Marktbeobachtern zufolge steigen.

Das gelbe Metall hat damit in den vergangenen vier Wochen rund 10% an Wert gewonnen und mit dem Anstieg über 1.400 USD pro Unze einen Widerstand überwunden, der ein halbes Jahrzehnt Bestand hatte. Am Spotmarkt kostete eine Unze Gold zwischenzeitlich über 1.438 USD, bevor es wieder leicht auf aktuell 1.427 USD nachgab.

Schließt der Goldpreis heute im Plus, wäre das der sechste Tagesanstieg in Folge. Allein in der vergangenen Woche ging es knapp 100 USD nach oben! Laut den Experten der Saxo Bank besteht am Markt noch Nachholbedarf, nachdem Gold eine Handelsspanne verlassen habe, die in den letzten fünf Jahren vorherrschte. Es seien anhaltende, neue Käufe im Goldmarkt zu beobachten, so die Analysten.

Auch andere Experten bleiben erst einmal bullish für den Goldpreis. Unter anderem, da mit Gold hinterlegte ETFs auch weiterhin starke Zuflüsse erfahren würden und der US-Dollar weiter nachgebe. Allerdings sei es wahrscheinlich, dass nach dem starken Goldpreisanstieg der letzten Zeit zum Ende des Fiskaljahres eine Konsolidierung erfolgen werde, hieß es.



