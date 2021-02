Gold visiert Unterstützung an!

Technische Analyse zu Gold



Der Goldpreis (XAU/USD) weist heute eine erneute Preisschwäche auf. Dementsprechend gelang es dem edlen Metall wider Erwarten nicht, sich im Bereich des Preislevels von 1.850/1.860 USD zu stabilisieren. In diesem Zusammenhang entwickelte sich bereits vor zwei Tagen eine zunehmend negative Tendenz. Mit dem heutigen Bruch der Unterseite von 1.827 USD steht nunmehr ein kurzfristiges Verkaufssignal auf der Agenda. Weitere Verluste in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1.775/1.780 USD sollten daher jetzt ihre Berücksichtigung finden, bevor im Ausdehnungsfall sogar Abgaben bis 1.730 USD erfolgen könnten. Das Unterstützungsniveau rund um 1.775 USD genießt allerdings eine große Tragfähigkeit, sodass zumindest eine schärfere Erholungsbewegung von diesem Level einkalkuliert werden darf. Da der nächste Wendetermin auf den 24. Februar datiert ist, steigen somit in Kürze die Chancen für eine ausgeprägte Impulsbewegung Richtung 1.850 bzw. 1.900 USD.





Sollte sich Gold hingegen vorzeitig über den nunmehrigen Widerstand von 1.850 USD erheben, ist die Fortführung des Ping-Pong-Verhaltens der letzten Monate denkbar. Eine damit einhergehende Ausdehnung dieses Erholungsimpulses, bis zur Abwärtstrendlinie bei 1.900 USD je Unze, ist für den weiteren Verlauf zu erwarten.



Hinweis:

Innerhalb unserer Swing Trading Strategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In dem vorangegangenen Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt weder ein vollständiges Handelssystem noch eine Anlageberatung dar.



Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.