Gold: In unsicheren Zeiten gefragt

Das glänzende Edelmetall Gold hat sich zu Beginn dieser Woche merklich nach oben bewegt und konnte sogar seinen kurzfristigen Abwärtstrend überwinden. Noch ist die Wochenkerze nicht fertig, allerdings sind die bullischen Ambitionen der Käufer klar erkennbar.

Insgesamt beherrscht seit Mitte August letzten Jahres ein untergeordneter Aufwärtstrendkanal das Kursgeschehen, der den Goldpreis von 1.160 US-Dollar auf ein vorläufiges Jahreshoch von 1.346 US-Dollar und somit die federführende und langfristige Abwärtstrendlinie aufwärts gedrückt hat. An dieser Stelle prallten die Notierungen erwartungsgemäß zur Unterseite ab, wodurch es zu einem erneuten Test des Aufwärtstrends im Bereich von 1.265 US-Dollar gekommen ist. Seit einigen Tagen sind aber wieder merkliche Kursgewinne zu verzeichnen, die im gestrigen Handel sogar über den kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Ende Februar dieses Jahres aufwärts geführt haben. Damit könnte sich nun ein direktes Kaufsignal - zumindest auf kurzfristiger Basis - durchsetzen.

Behält der Goldpreis seine Aufwärtsdynamik bei und schließt diese Woche oberhalb der Marke von mindestens 1.295 US-Dollar ab, könnte recht schnell weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von 1.315, darüber sogar bis an 1.321 US-Dollar freigesetzt werden. Spätestens ab 1.335 US-Dollar muss jedoch aufgrund des langfristigen Abwärtstrends mit einem erneuten Dämpfer gerechnet werden. Selbst für diese Wegstrecke könnte sich ein aggressives und hochgehebeltes Long-Engagement durchaus lohnen. Bleibt hingegen ein erfolgreicher Ausbruch auf Wochenbasis über die Triggermarke aus, wären anschließende Rückläufer bis an 1.275 US-Dollar vorstellbar. Tiefer als das Niveau von 1.270 US-Dollar sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, in diesem Fall könnten nämlich ein unmittelbarer Aufwärtstrendbruch und Abgaben in den Bereich von 1.240 US-Dollar drohen.

Gold (Troy Ounce - Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.301 // 1.310 // 1.321 // 1.335 Unterstützungen: 1.291 // 1.282 // 1.270 // 1.266

Für den speziellen Fall eines Direktinvestments wurde das Open EndTurboLong (WKN VF5ENR) herausgesucht, über das Anleger von einem Preisanstieg bestmöglich profitieren können. Mit einem Hebel von 44,02 hält der Schein bei Zieleinlauf bei 1.335 US-Dollar dann eine Renditechance von 120 Prozent bereit. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 1.280 US-Dollar aber noch nicht überstiegen, das entspricht im Schein einer Stoppmarke von 0,92 Euro, das Ziel liegt hingegen bei 5,83 Euro. Das CRV beträgt 1,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF5ENR

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,62 - 2,63 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.270,75 US-Dollar

Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.270,75 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.299,8167 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,83 Euro Hebel: 44,02

Kurschance: + 120 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.