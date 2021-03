Gold - Der unmögliche Zielbereich wurde erreicht!

Ein jedes Bauprojekt möchte gut geplant sein. Dabei kann man mit unprofessionellen Bauunternehmen und noch weniger mit Ungeduld irgendetwas Anständiges erschaffen. Jedes Bauelement erfordert Überlegung und Liebe zum Detail. Das Endergebnis kann sich dann sehen lassen. Im Goldmarkt arbeiten Bären und Bullen gemeinsam an einem Mega-Projekt, und das Fundament haben wir nun endlich gelegt! Noch weiß kein Außenstehender, was das Gebilde am Ende sein soll, aber wir als HKCM haben schon mal heimlich in die Baupläne geschaut und vor 4 Monaten schon gesagt, dass wir in einen Zielbereich zwischen $1722 und $1606 eintauchen werden. Ja darauf sind wir wirklich stolz denn man hat uns für verrückt erklärt in diesem Marktumfeld einen fallenden Goldpreis voraus zu sagen. Wir blieben jedoch stur an unserer Prognose die nun exakt so eingetroffen ist wie wir es vor 4 Monaten angekündigt hatten.

Dabei half die Bären GmbH, die sich stark um die Umsetzung bemüht und versucht, den Goldpreis sicher unter $1767 zu bringen. So hat sich das Gold-Gebilde im Februar weit nach unten entwickelt. Und nun ist es soweit! Seit 4 Monaten fiebern wir einem Zielbereich zwischen $1722 und $1606 entgegen, und am späten Freitagabend hat der Goldpreis diesen auch endlich erreicht.

In einem gesunden Zusammenspiel von Bären und Bullen haben wir uns stetig nach Süden bewegt. Dabei war es nun wichtig unter $1767 zu kommen, um die blaue Box im langfristigen Bild zu erreichen. Unsere Primärerwartung, die im langfristigen Chart auf den Zielbereich von $1722 - $1606 in der blauen Box gerichtet war, hat sich bestätigt. Primär sollte sich der Preis aber noch etwas tiefer in den Bereich einarbeiten. Danach freuen wir uns sehr drauf, das Mega-Projekt zu starten. Hierbei gehen wir davon aus, dass im blauen Zielbereich der Goldkurs eine nachhaltige Wende einlegt, um neue Höhen auszubauen. Wir erwarten, dass dort dann ein sehr lukrativer Einstieg in den Markt möglich sei!

Im weiteren Verlauf des Goldpreises erwarten wir eine nachhaltige Konsolidierung im Bereich von $1722 und $1606. Von da rechnen wir mit einer sehr hübschen Einstiegschance.

