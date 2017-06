Gold und WTI – Spekulationen in beide Richtungen

Die Ölpreise kommen auch im Juni nicht richtig vom Fleck – im Gegenteil: Zuletzt mussten die beiden Sorten WTI und Brent den dritten Wochenverlust in Folge hinnehmen. Wir bleiben dabei und sehen bei WTI und Brent für die kommenden Monate Comebackpotential. Wer offensiv spekulieren möchte, dem empfehlen wir den StayHigh-OS. Hier beträgt der Puffer derzeit acht Prozent. Alternativ bietet sich ein Turbo-Bull mit der WKNan. Wir schauen uns die Analyse der Vontobel-Experten zu Gold und Öl an.

Nach wie vor ist das Problem der Überversorgung auf dem Weltmarkt enorm preisbelastend. Zwar haben die OPEC und einige Nicht-OPEC-Länder die Produktionskürzungen bis März 2018 um neun Monate verlängert. Doch die Produktion außerhalb der teilnehmenden Förderländer steigt im Gegenzug deutlich. Auch die in den vergangenen Monaten unter krisenbedingten Produktionseinschnitten leidenden OPEC-Mitglieder Nigeria und Libyen, fördern wieder auf hohen Niveaus.

Laut dem Saudi-Arabischen Energieminister Al-Falih wurde auch eine Verlängerung um zwölf Monate und die Möglichkeit einer stärkeren Produktionskürzung diskutiert. Die OPEC sei aber der Ansicht, dass die Lagerbestände bis Ende des Jahres auch mit den beschlossenen Maßnahmen auf den Fünf-Jahresdurchschnitt zurückkehren werden. Schätzungen der IEA zufolge dürften sich diese um 0,7 Mio. Barrel pro Tag abbauen. Der Trend gehe in die richtige Richtung, kommentierte LBBW-Rohstoffanalyst Frank Klumpp. Dennoch dürfte der fortgesetzte Markteingriff wohl kaum größere Preissprünge zur Folge haben, schließlich bleibe auch der Trend steigender US-Produktion weiter intakt.

Weiterhin legt auch die Bohraktivität in den USA stark zu. Laut dem Ölfelddienstleister Baker Hughes sind die aktiven Ölbohrungen in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Die Zahl der Bohrlöcher erhöhte sich um 8 auf nun 741. Das war der 21. Wochenanstieg in Folge und das höchste Niveau seit April 2015. „Der Rückgang der US-Ölproduktion in der letzten Berichtswoche sollte sich daher als kurzzeitiger Ausreißer herausstellen“, bemerken Analysten der Commerzbank.

Gold: Jüngster Preisanstieg auch spekulativ getrieben

Der Preis für eine Unze Gold startete leicht schwächer bei knapp 1.270 US-Dollar in die neue Handelswoche. Der Erfolg der Partei von Emmanuel Macron bei der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich führt offenbar zu einer gewissen Gelassenheit unter den Marktteilnehmern, schreiben die Analysten der Commerzbank in einem Kommentar. Seine europafreundliche Partei dürfte bei der Stichwahl am kommenden Sonntag die absolute Mehrheit erreichen.

Schon seit Mitte letzter Woche befindet sich der Goldpreis im Rückwärtsgang. Nach Ansicht der Analysten könnte der Rückzug auf Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg zuvor zurückzuführen sein. Dieser war darüber hinaus auch spekulativ getrieben, wie die CFTC-Statistik zeigt. In der Woche zum 6. Juni wurden die Netto-Long-Positionen bei Gold um 34 Prozent auf ein Sieben-Monatshoch von 166.000 Kontrakten erhöht.

