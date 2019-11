Gold und Uran – die Rohstoffe der Stunde

Bei den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten sind Gold, aber auch Uran die Rohstoffe, die im Fokus stehen sollten





Das globale Finanzsystem scheint instabiler als in der Zeit vor 2008. Die Weltwirtschaft verlangsamt sich und die Zinssenkungen der Zentralbanken drücken auf die Ersparnisse. Und schon gibt es in Deutschland die erste Bank, die 0,5 Prozent Minuszinsen verlangt, und zwar ohne Freibetrag.







So sind Edelmetalle, allen voran Gold, der Rohstoff, auf den sich Anleger konzentrieren sollten. Denn der anhaltende Bullenmarkt und die zunehmenden weltweiten Unsicherheiten haben einen besonderen Boden für die Edelmetallbranche produziert. So ist eher mit weiterem Aufwärtspotenzial als mit Abwärtspotenzial zu rechnen.







Sucht man ein Investment in Goldaktien, dann sollte man sich beispielsweise Cardinal Resources anschauen. Die Machbarkeitsstudie für das Namdini-Projekt der Gesellschaft in Ghana bestätigt attraktive wirtschaftliche Erträge. Für die ersten drei Jahre mit voller Produktion werden 1,1 Millionen Unzen Gold erwartet. Die Gesamtproduktionskosten sind mit 585 US-Dollar je Unze niedrig.







Auch ein Investment in Uranaktien, etwa in Fission 3.0 könnte sich in der nächsten Zeit lohnen. Besondere preisliche Steigerungsmöglichkeiten beim Uran sieht beispielsweise Lobo Tiggre, Hauptanalyst und Herausgeber vom IndependentSpeculator. Eine Verdopplung oder Verdreifachung quasi über Nacht hält Tiggre für äußerst möglich. Einmal ist Uran als sauberer Energieträger unabdingbar. Außerdem sorgt Atomenergie für eine sichere Energieversorgung. Im Sinn von Klimaschutz ist es nun mal die sauberste Art der Energiegewinnung. Deshalb bauen und planen viele Länder rund um den Globus auch neue Atomkraftwerke.







Fission 3.0 konzentriert sich im an Uran reichen Athabascabecken in Saskatchewan um Uranprojekte. Darunter befindet sich auch das Lake North-Uranprojekt und das Cree Bay-Projekt. Weitere Uranprojekte in Peru runden das Portfolio ab.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fission 3.0 (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fission-30-corp/).







