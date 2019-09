Gold- und Silberpreisprognosen nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Viele Prognosen für den Silber- und den Goldpreis lagen unter dem tatsächlichen Preis. Nun heben viele ihre Voraussagen an





Auf längere Sicht gehen etwa die Experten von Macquarie, einer der führenden Investmentbanken aus Australien und spezialisiert auf Rohstoffe von einer Gold-Silber-Ratio von 72 aus. Den Goldpreis sahen sie für das Jahr 2019 bei 1340 US-Dollar je Unze. Nun haben sie ihre Prognose um fünf Prozent auf 1402 US-Dollar angehoben. Das erscheint immer noch sehr konservativ, wenn man bedenkt, dass der heutige Preis bei rund 1500 US-Dollar liegt. Für 2021 beispielsweise erhöhen sie nun immerhin ihre Voraussagen um 18 Prozent auf 1606 US-Dollar (vorher 1363 US-Dollar).





Beim Silber sehen die Analysten von Macquarie von 2019 bis 2021 großes Potenzial: Für 2019 erwarten sie durchschnittlich nun einen um zehn Prozent höheren Preis, nämlich 16,48 und vorher 14,94 US-Dollar je Feinunze Silber. Dies ist wie beim Gold aus heutiger Marktsicht sehr konservativ. Im Jahr 2024 sehen sie den Silberpreis bei 21,50 US-Dollar je Unze.





Bei diesen Preisen sind die heutigen Kurse der Gold- und Silberminen natürlich weitaus zu niedrig und haben großes Potenzial. Dazu gehören US Gold oder Revival Gold.





US Gold besitzt das Copper King Projekt in Wyoming, sowie das Keystone Goldprojekt in Nevada. Gerade hat US Gold durch die Übernahme von Orevada Metals die Option erworben, sich eine 70prozentige Beteiligung am Maggie Creek-Projekt (neben der Quarry-Goldmine von Newmont Mining) zu sichern. Damit ist das Unternehmen nun im Besitz von zwei vielversprechenden Explorationsprojekten im Carlin-Trend in Nevada.





Revival Gold arbeitet in Idaho an seinem Beartrack- und am Arnett-Goldprojekt. Beartrack hat schon früher erfolgreich Gold produziert. Aktuelle Bohrergebnisse von den Projekten waren viel versprechend. Weitere Explorations- und Erschließungsmöglichkeiten werden verfolgt.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von US Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/