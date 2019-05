Gold- und Silberpreis vielleicht kurz vor dem Ausbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Noch ist keine anhaltende Aufwärtsbewegung bei diesen Edelmetallen zu sehen, doch das könnte sich ändern

So sehen Branchenkenner die Entwicklung des breiten Aktienmarktes in den USA mit Besorgnis. Von der extremsten Aktienblase in den USA wird gesprochen. Das bedeutet der Markt hat sich längere Zeit nach oben bewegt und es sind daher überdurchschnittlich viele Anleger investiert. Da entsteht die Möglichkeit einer Gegenbewegung, die dann einsetzt und zu Verkaufsdruck und sinkenden Kursen führt. Gold, Silber und Bergbauaktien seien dagegen stark überverkauft.





Die Zentralbanken drucken fleißig Geld, bremsen so bisher jede Rallye bei Edelmetallen aus. Über die Papierderivat-Goldmärkte in London und New York scheinen die Zentralbanken zudem noch den Gold- und Silbermarkt im Griff zu haben. Doch große goldhungrige Länder im Osten kaufen vermehrt physisches Gold aufgrund des günstigen Preises. Beispielsweise Indien importierte im ersten Quartal 2019 um 27 Prozent mehr Gold als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dabei sind dies die offiziellen Zahlen, denn den Goldschmuggel gibt es auch noch.





In den vergangenen Wochen hat China ebenfalls stark zugekauft. Da die US-Notenbank Fed mit erneut lockerer Geldpolitik weiter mutwillig Spekulationen an den Aktienmärkten antreibt, könnte sie jedoch bald das Gegenteil bewirken. Denn endet die hohe Liquidität – und das dürfte bald sein – in inflationären Tendenzen, die nach Aktienmarkt und Immobilien auch das tägliche Leben erreichen, dürfte ein Umdenken anfangen. Die Fed wird damit auch einen Preisaufschwung bei den Edelmetallen auslösen. Der kommende Preisauftrieb bei Gold und Silber wird sogar mit Hebel nach und nach auch die Bergbauaktien erreichen. Wer sich daher frühzeitig bei aussichtsreichen Gesellschaften wie Steppe Gold und Treasury Metals beteiligt, könnte an der erwarteten guten Phase der Bergbauaktien partizipieren.





Steppe Gold steht mit seinem Tsaagan Ovoo-Goldprojekt in der Mongolei kurz vor dem Produktionsstart. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, konnte Phase-I des Bergbaus mit 230.000 Tonnen Erz und einem gefördertem Goldgehalt von 2,3 Gramm Gold pro Tonne Gestein abgeschlossen werden. Finanziell steht alles zum Besten bei niedrigen Produktionskosten.





Treasury Metals besitzt in Ontario zu 100 Prozent das hochgradige Goliath-Goldprojekt und ist auch nahe dem Produktionsbeginn. Unter weiteren von Treasury Metals verfolgten Projekten sticht besonders das Weebigee-Projekt, ebenfalls in Ontario, hervor (bis zu 81,59 Gramm Gold pro Tonne Gestein).









