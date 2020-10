Gold- und Silberpreis-Korrektur zu Ende? USD am Abgrund!

Technische Kurzanalyse

Der USD-Goldpreis korrigierte in den letzten Tagen recht stark, doch konnte ein Halt auf der grün-gestrichelten Unterstützungslinie gefunden werden – genau wie im Juni, woraufhin der Goldpreis zu einem rasanten Anstieg ansetzte. Die Korrektur seit August lief in einem gleichen Muster ab wie die Korrektur April-Juni: Innerhalb den Begrenzungsschenkeln eines (roten) Dreiecks. Das Besondere an einer Dreiecksformation: Nach Ankunft an der Dreiecksspitze beginnt die Auflösungsbewegung aus dem Dreieck: Ein sog. Thrust, der per Definition zum Ziel hat, das widerständige Hoch des Dreiecks in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit alsdann ein neuer und starker Aufwärtstrend beginnen kann. Die Begleitindikatoren TRIX und MACD befinden sich zwar auf kritischem Niveau, jedoch sollte ein Preisanstieg beide Kurven wieder nach oben lenken und einen neuen Aufwärtstrend bestätigen.





Der USD-Silberpreis korrigierte in den letzten Tagen ebenfalls stark, wobei ein Halt auf den grün-gestrichelten Unterstützungslinien gefunden werden konnte. Ein eindeutigeres Verkaufssignal ergibt sich erst bei einem Unterschreiten der untersten Unterstützung (aktuell bei $22).

Wenn man davon ausgeht, dass sich der Silberpreis in einem neuen, langfristigen Aufwärtstrend (Bullenmarkt) befindet, dann macht es Sinn, sich den saisonalen Verlauf des letzten Bullenmarktes (2002-2011) anzuschauen, da Preise oftmals in wiederkehrenden Mustern und Zyklen tendieren. Mit folgendem Chart wird ersichtlich, dass der Silberpreis (während dem letzten Bullenmarkt) zwischen August und Oktober in einer Korrektur festsitzt und dass ein neuer, starker Aufwärtstrend Ende Oktober / Anfang November beginnt und bis in den April des Folgejahres anhält:



Quelle: Seasonax

Der USD-Index befindet sich aktuell an einem brisanten Punkt: Sobald die aktuelle Unterstützung bei 92 Punkten unterschritten wird, kann mit einem starken Abwärtstrend gerechnet werden, was stark steigende Gold- und Silberpreise mitsichbringen sollte:





