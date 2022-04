Gold- und Silberminenaktien steigen im Preis

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Alles wird teurer, auch Rohstoffe und Gold und Silber ziehen im Preis an, nicht nur Energie, Lebensmittel und vieles andere



Die Zeiten sind nicht einfach derzeit und wie es weitergeht, besser oder noch schwieriger, das weiß keiner. Fakt ist, dass sich Basismetalle weiter verteuern, der Öl- und Gaspreis wohl weiter steigt und auch im Edelmetallbereich zeigen die Preise nach oben. Dies gilt auch für die Gold- und Silberminenaktien. Im März stiegen Gold und Silber im Preis an. Der Einzelne spürt die steigenden Preise beim Einkauf, beim Tanken und Handwerker sind schwer zu bekommen, wobei bei diesen auch steigende Preise hingenommen werden müssen.





Gleichzeitig steigt das Aufwärtspotenzial für Gold. Denn Edelmetalle sind das ursprüngliche Reservevermögen, ohne das Anleger nicht auskommen. Aktuell werden wirtschaftliche Sanktionen gegen eine Weltmacht verhängt und das in einem bisher unbekannten Ausmaß. Dies dürfen Anleger nicht übersehen, es herrscht eine Ausnahmesituation. Gold dürfte daher über deutliches Aufwärtspotenzial verfügen. Auch Zentralbanken haben dies bereits erkannt. Dabei gibt es immer noch Zentralbanken, die relativ wenig Gold besitzen wie etwa das Vereinigte Königsreich oder auch Japan. Doch vorausschauende Zentralbanken und auch private Anleger setzen auf Gold. Bei den Gold- und Silberunternehmen verbessert sich die operative Performance zusehends. Dividenden steigen, so auch Cashflows und Übernahmen und Fusionen nehmen zu. Sobald hier die Marktdynamik zunimmt, werden die Werte der Edelmetallgesellschaften wertvoller werden. Da könnte ein Blick auf Calibre Mining oder Maple Gold Mines nicht schaden. Calibre Mining gehört mit seinen Projekten in Nicaragua, Washington und Nevada zu den mittelgroßen Goldproduzenten. Auch Maple Gold gehört zu den Gesellschaften mit großem Potenzial. Das Unternehmen treibt zusammen mit dem Partner Agnico Eagle Mines die Projekte Douay und Joutel in Quebecs Abitibi Grünsteingürtel voran.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Calibre Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/calibre-mining-corp/) und Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/).





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.