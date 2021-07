Gold- und Silberminen mit Rekord-Cashflows

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wer auf Edelmetalle setzt und bei Aktien optimistisch ist, sollte sich auf Gold- und Silbergesellschaften konzentrieren

Gold- und Silberpreise korrelieren größtenteils mit realen Renditen und nicht mit nominalen Renditen. Und beim Blick auf die realen Renditen sollten Edelmetallpreise bald wieder nach oben gehen können. Gold- und Silberminen haben teils massive Cashflows erwirtschaftet. Ursächlich ist der starke Preisanstieg der Edelmetalle in den letzten Jahren. In den vergangenen drei Jahren ist der Gold-Spotpreis um 44,6 Prozent und der Silber-Spotpreis um 67,7 Prozent angestiegen.

Gold hatte erst letzten August ein Allzeithoch bei 2.063 US-Dollar je Feinunze erreicht. Auch der aktuelle Preis von zirka 1.800 US-Dollar ist immer noch ein hoher Preis. Silber hatte sein Allzeithoch bei 49,45 US-Dollar. Da ist zwar noch ein weiter Weg hin, aber die Preise für Silber waren im letzten Jahr die höchsten, die man seit acht Jahren erlebt hatte. Damit können die Gold- und Silberproduzenten heute ihre Unzen zu Preisen verkaufen, die es seit Jahren nicht gegeben hatte. Und so erklären sich auch die sehr guten Cashflows der Gold- und Silberunternehmen. Aber der Markt scheint dies noch nicht zu erkennen oder gar würdigen.

Anleger sehen oft nur die erreichten Höchststände bei den Edelmetallen und die aktuelle Entfernung davon. Aber eine Kombination aus Gold und Silber, jeweils 50 Prozent; hat in den beiden vergangenen Jahren bessert abgeschnitten als der S&P 500. Das sollte zu denken geben und den Blick auf aussichtsreiche Unternehmen wie etwa Tudor Gold oder Ridgeline Minerals richten. Tudor Gold befindet sich mit seinem Flaggschiffprojekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia (Gold, Silber, Kupfer). Mehr als 27 Millionen Unzen Gold sind laut Mineralressourcenschätzung enthalten. Ridgeline Minerals besitzt in den Carlin und Battle Mountain-Eureka Trends in Nevada ein 123 Quadratkilometer großes Explorationsportfolio.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.