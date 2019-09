Gold und Silber unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Nachricht, dass die USA und China in Kürze weitere Gespräche führen werden, um zu versuchen den Handelsstreit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt beizulegen, sowie ein robuster ADP-Arbeitsmarkbericht für den Privatsektor führten zu einer Rallye der Aktienmärkte und einem deutlichen Einbruch bei den Edelmetallen.

Dem ADP-Bericht zufolge wurden in den USA im August 195.000 neue Stellen geschaffen. In der Regel ist dieser Bericht ein guter Hinweis darauf, wie der Arbeitsmarktbericht des US-Arbeitsministerium, der heute Nachmittag veröffentlicht wird, ausfällt. Auch hier könnten also robuste Zahlen veröffentlicht werden.

Diese Neuigkeiten führten dazu, dass der Dow Jones fast 373 Punkte zulegte, während Gold in Richtung 1.500 USD pro Unze fällt und auch Silber wieder deutlich unter 19 USD pro Unze notiert.

Beobachtern zufolge war die Reaktion der Märkte auf neue Gespräche im Handelsstreit nichts Neues und ein wirklicher Abverkauf sei bei Gold nicht zu erwarten, bis eine tatsächliche Deeskalation im Zollstreit zwischen den USA und China erzielt werde.

Ob der deutliche Preisrückgang bei Gold und Silber also den Beginn eines Abwärtstrends darstellt oder nur eine kurzfristige Korrektur, muss sich noch zeigen, hieß es.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.