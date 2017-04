Gold und Silber sind immer en vogue

Negative Realzinsen und die äußerst lockere Geldpolitik vieler Zentralbanken sorgen dafür, dass Gold und Silber weiter hoch im Kurs stehen

Mit immer mehr Möglichkeiten der Anwendung aufgrund fortschreitender Technologie wächst auch der Silberverbrauch in Bereichen wie Gesundheit und Elektro- sowie Solartechnik. Der Silberpreis kann daher auch gegenüber dem Goldpreis in konjunkturell guten Zeiten relativ zulegen. Auch im Vergleich zum Goldpreis legte der Silberpreis deutlich mehr zu. Verantwortlich für diese Entwicklung ist sicherlich, dass Silber in der Industrie deutlich mehr gebraucht wird – Tendenz steigend.

Silbergesellschaften wie etwa MAG Silver sollten also auf das richtige Pferd setzen. Zielgebiet des Unternehmens sind Projekte im Fresnillo Silver Trend in Mexiko. Im Rahmen eines Joint Venture mit Fresnillo bewegt sich MAG Silver bezüglich des Juanicipio-Projektes Richtung Produktion. Die Gesellschaft will, so auch George Paspalas, President und CEO, zu einem der Top-Silberproduzenten der Welt werden.

Silber besitzt wie auch Gold den Status des sicheren Hafens für die Anleger. Preisrückgänge beim Gold werden zur Zeit als Kaufgelegenheiten genutzt. So ist auch der weltweit größte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust aktuell heiß begehrt und weist Zuflüsse auf. Unsicherheiten wie der Konflikt mit Nordkorea, anstehende Wahlen in Europa und Euroländern, die nahe an der Pleite stehen, sollten weiterhin zusammen mit der Nullzinspolitik für einen starken Goldpreis sprechen.

Ein historisch äußerst erfolgreiches Goldgebiet besitzt TerraX Minerals mit seinem Yellowknife City Goldprojekt im Nord-West-Territorium in Kanada. Der Yellowknife-Grünsteingürtel ist ein goldreicher Landstrich mit bester Infrastruktur und besten Bedingungen in Bezug auf die Bergbaufreundlichkeit.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html