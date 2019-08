Gold und Silber neu bewertet

Die Preise für Gold und Silber erfreuen derzeit die Anleger und auch die Gesellschaften, die diese Rohstoffe besitzen, enorm

Die Preissprünge sind gewaltig. Der Silberpreis lag letzten November bei rund 14 US-Dollar je Feinunze. Nun hat das Edelmetall stark an Attraktivität gewonnen. Heute müssen mehr als 18 US-Dollar auf den Tisch gelegt werden für eine Feinunze. Seit April 2017 war Silber nicht mehr so teuer. Die Zuflüsse in Silber-ETFs sind extrem hoch, Netto-Long-Positionen werden ausgeweitet. Die Gold-Silber-Ratio ist auf 84 gefallen, da Silber aktuell mehr als Gold gestiegen ist. Damit ist Silber immer noch günstig.

Vor einem Jahr kostete eine Unze Feingold rund 1200 US-Dollar. Heute müssen etwa 300 US-Dollar mehr berappt werden. Auch beim Gold sind starke ETF-Zuflüsse zu verzeichnen. Der Goldpreis hat in diversen Währungen, den US-Dollar ausgenommen, bereits Höchststände erreicht und sogar überschritten. Da werden jetzt Stimmen von Branchenkennern laut, die von einer Neubewertung der Edelmetalle sprechen.

Die Realzinsen sinken und dies macht Gold und auch Silber so attraktiv. Dazu kommen die Handelskonflikte und ein zunehmender Einbruch der Konjunktur. Weitere preisliche Aufwärtsbewegungen wären jedenfalls nicht unwahrscheinlich, sondern werden von vielen sogar erwartet. Rücksetzer im Preis sollte man also als Einstiegschancen nutzen – und sich einmal bei den Goldgesellschaften umsehen.

Da wären etwa US Gold und GoldMining. US Gold besitzt ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsliegenschaften. Dabei ist das Keystone-Goldprojekt auf Nevadas Cortez-Trend in Nevada und das Copper-King-Projekt in Wyoming besonders wichtig.

GoldMining gehört mit seinen Projekten zu den größten Ressourcenbesitzern. Die Projekte liegen in Kanada, Brasilien, Kolumbien, Peru und in den USA. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Yellowknife Goldprojekt in Kanada und dem Titiribi-Gold-Kupferprojekt in Kolumbien.

