Gold und Silber mit besten Voraussetzungen

Bei niedrigen Zinsen drohen hohe Inflationszahlen. Für Gold und Silber sind dies hervorragende Preistreiber

Einer baldigen Zinserhöhung stehen große Schuldenmengen entgegen. Sonst würden sowohl Regierungen als auch die Privatwirtschaft in Schieflage geraten. Hohe Inflationsraten führen meist zu einem steigenden Goldpreis. Gerade ist die Teuerung hierzulande im Juli deutlich über die Drei-Prozent-Marke gesprungen, auf 3,8 Prozent. Dies ist der höchste Wert seit 1993. Dazu kommt vielleicht noch ein saisonaler Effekt. Denn ab Juli steigt in der Regel der Preis von Gold – und zieht auch den Silberpreis mit. Von Ende Februar bis in den Juli hinein haben wir es meist mit fallenden Goldpreisen zu tun. Aber dann steigt der Preis an bis Oktober und ab Mitte Dezember gibt es meist noch einen Preisanstieg.

Da liegen also zwei gewichtige Gründe für höhere Preise vor. Auch die neuesten Zahlen des World Gold Council stimmen zuversichtlich. Laut dem brandneuen Quartalsbericht hat sich die Goldnachfrage wieder erholt. Sie war im zweiten Quartal 2021 in etwa so hoch wie im vergleichbaren Vorjahresquartal. Die stark zurückgegangene Schmucknachfrage hat sich im gleichen Zeitraum merklich erholt und ist um rund 60 Prozent gestiegen. Vor-Corona-Zahlen sind es zwar noch nicht, aber man darf angesichts der steigenden Impfzahlen hoffen. Die Zentralbanken haben dreimal so viel Gold gekauft als noch vor einem Jahr, auch die Nachfrage aus der Industrie ist nach oben gegangen.

All diese Faktoren lassen ein Investment in Gold- und Silberwerte zum jetzigen Zeitpunkt als gute Idee erscheinen. Steigen die Edelmetallpreise, so stiegen auch die Werte der Edelmetallunternehmen. Zu ihnen gehört Vizsla Silver. Mit fast 10.000 Hektar im Panuco-Distrikt in Mexiko besitzt die Gesellschaft aussichtsreiche Silber- und Goldliegenschaften. Mawson Gold hat ein Gold-Kobalt-Projekt (Rajapalot) in Finnland. Jüngste Bohrergebnisse brachten sehr gute Ergebnisse (bis zu gut 32 Gramm Gold je Tonne Gestein). Auch MAG Silver ist in Nord- und Südamerika aktiv. Zusammen mit dem Partner Fresnillo wurde beim Juanicipio-Projekt in Mexiko bereits Ende 2020 mit der Produktion von Erschließungsmaterial begonnen.

