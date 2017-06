Gold und Silber aktuelle Tradingbereiche!

Sehr geehrter Leser, die Maschinerie läuft wieder an! Geduld ist wichtig um den richtigen Einstieg für die kommenden Bewegungen zu finden. Wie wir bereits mehrfach kundgetan haben ist es wahrscheinlicher, dass morgen nicht mehr die Sonne aufgeht, als dass wir keine weiteren Tradingbereiche in den Metallen einzeichnen und benennen werden.Jedoch tragen wir immer auch die Verantwortung größtmögliche Sorgfalt bei der Berechnung von Trendwendepunkten walten zu lassen, um unseren Abonnenten auch weiterhin eine Treffergenauigkeit von knapp 80% auf unsere Zielbereiche bieten zu können. Aktuell warten wir auf die Kursbestätigung der von uns berechneten Kursmuster um in den kommenden Tagen einen weiteren Long Tradingbereich für die Märkte Gold sowie Silber zu benennen um diese dann zeitnah traden zu können.Ende der Woche werden dazu auch noch unsere Sonderberichte zu allen Märkten erscheinen mit den langfristigen Ausblicken und relevanten Kursmarken für kommende Bewegungen und Trades.Melden Sie sich jetzt als Abonnent für die jeweiligen Märkte an und erhalten Sie nicht nur in den kommenden Tagen die neuen Tradingbereiche für Gold und Silber, sondern zusätzlich noch alle Sonderberichte aus unserem Marktportfolio zum Wochenende!

