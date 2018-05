Gold und Silber - Zielbereiche heute getroffen!

Ich bin froh gestern noch sehr deutlich auf die aktuelle Situation in den Metallen eingegangen zu sein. Gestern Nacht schrieben mich zwei sehr bullische Analysten Kollegen erbost an.

Sie hatten sich offensichtlich durch meinen Artikel angesprochen gefühlt. Ich werde mir jegliche Häme ersparen, darum geht es hier auch nicht.

Ich sehe es als meine Pflicht an, zu warnen, wenn ein Ausbruch noch nicht direkt bevorsteht, sondern ein Kurssturz wahrscheinlicher ist. Wir haben dazu die nötigen Instrumente um so etwas mit hoher Wahrscheinlichkeit vorauszusehen.

Gestern schrieb ich warnend in einer öffentlichen Publikation zu Gold und Silber:

„Es muss aber weiterhin klar betont werden, dass wir uns unter jeglichen entscheidenden Widerständen befinden und somit die primäre Erwartung auf einem nochmaligen Erreichen des gelben Zielbereiches liegen muss.



Ich sage das so klar, weil ich in der Medienlandschaft schon wieder die ersten Jubelanalysten die frohe Kunde verlauten sehe.

Wir lagen mit unserer sachlichen, auf reiner Elliott Wave Kursmuster fundierenden Analyse, seit 2014 in den allermeisten Fällen richtig. Nach wie vor sind jedoch wichtige Wiederstände noch nicht genommen worden damit wir uns noch stärker positionieren. Diese Wiederstände werden morgen um 12 Uhr in den Updates von uns benannt. Bis dahin muss klar sein das es noch einmal in die Zielbereiche reinlaufen kann.“





