Der Goldpreis kann sich zwar weiter im Bereich von $1262 festsetzen, doch den Widerstand deutlich im Tagesschluss übersteigen konnte er bislang nicht. Dies unterstreicht unsere Meinung, dass es hier sehr wahrscheinlich zu einem Rücksetzer kommen wird, der wenn korrektiv, dann die Welle alt. 2 in Lila bilden wird. Welche die Grundlage für eine Fortführung der Aufwärtsbewegung darstellen würde.

Vielerorts macht sich bereits wieder die Angst breit, man könnte nun morgen bei $1400 stehen. Diese Meinung teilen wir nicht, dennoch zeigt sich, dass es bei einem kompletten Entzug des Geschehens in diesem Markt immer schwierig ist, aus dem Mittelfeld wieder neue Einstiege zu generieren. Sofern sich die Signale erhärten, werden wir für die Welle alt. 2 einen Zielbereich hinterlegen.

Die Welle 1 im Silber hat noch Platz, sich direkt weiter nach Norden auszudehnen. Nach dem gestrigen Bruch von $16.70 konnten wir ein Anlaufen des Bereiches von $15 bis $13.62 als primäre Erwartung vom Chart nehmen. Wir sehen den Markt nun im Begriff ein 1-2 Setup zu etablieren, welches die Basis für eine Rückkehr in den Aufwärtstrend bilden wird. Bis dieses nicht komplettiert und bestätigt ist, werden wir den Zielbereich noch als Alternative auf dem Chart belassen.

Für die Welle 2 sehen wir nun einen Rücklauf in den Bereich von $16 bis $15.60 als optimal an. Solange der Markt nicht mehr unter $15.14, dem letzten Tief fällt, bleibt ein Aufbruch in Richtung Norden nun unsere primäre Erwartung. Dass wir imminent bereits auf dem Weg zu Kursen über $17 sind, halten wir maximal für 30% wahrscheinlich.

Wer aktuell also nicht im Markt ist sollte diesem grundsätzlich nicht hinterher rennen, wir werden in unseren Updates unseren Abonnenten auch bei dieser Bewegung einen weiteren Tradingbereich berechnen, mit einem überzeugenden Chancen/Risiko Verhältnis. Wir warten auf unsere Chance und darauf das der Markt ein für uns akzeptables Niveau erreicht und werden dann zuschlagen.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management KG