Gold und Silber - Wie lange hält der Treibstoff?

Es sind Freudentage, die wir aktuell in den Metallen erleben. Mit einem knappen 6-Jahreshoch im Gold gehen wir ins Wochenende, auch Silber zieht an. Wir schrieben gestern dazu in den Updates:

Unsere Erwartung an Gold wird nicht enttäuscht. Das Ziel von $1366 bis $1380 wird nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen. Bereits heute notiert Gold zu Kursen von $1398, einem neuen Multijahreshoch! Aufgrund dieser Entwicklung müssen wir uns ernsthaft Gedanken machen, ob wir mit unserer aktuellen Zählung nicht vielleicht noch zu pessimistisch unterwegs sind. In jedem Fall erwarten wir im Rahmen der Welle (iii) jetzt noch direkt Kurse über $1400. Unsere Longs halten wir weiterhin, Gewinne nehmen wir weiterhin bis maximal 30% der Gesamtposition mit. Die restlichen Stopps ziehen wir zu 50% in den Gewinn nach. Die restlichen 50% verbleiben unter $1323.

CHART GOLD

Diese kann nach eigenem Ermessen und Belieben variiert werden. In jedem Fall liegen alle Einstiege aktuell im Gewinn. Selbst wer erst diese Woche eingestiegen ist, liegt mit rund $50 im Plus. Die nächste Chance in Gold wieder einzusteigen, respektive nachzukaufen, wird bei Welle (iv) sein. Doch dazu müssen wir jetzt erstmal ein Hoch ausbauen. Die nächsten Ziele liegen bei $1403 und $1409. Gehen wir auch darüber hinweg, müssen wir auf einen noch bullischeren Count umstellen.

Silber gibt wie Gold am heutigen Handelstag so richtig Gas und treibt den Kurs deutlich über die $15-Marke. Damit bestätigt sich die primäre Erwartung, lässt den Markt aktuell wohl in Welle iii von (iii) ausbrechen. Wir sehen damit die Bullen klar am Drücker. Nächster Schritt ist der Ausbruch über $15.51, was die Bewegung wahrscheinlich noch einmal mehr beschleunigen wird. Wir haben entsprechend der aktuellen Bewegung damit zu rechnen, dass die Welle iii in Pink bereits in der Lage sein kann, nun Kurse von $16 anzulaufen.

CHART SILBER

Stopps ziehen wir nun zu 50% auf $14.62 und die restlichen 50% in den Gewinn, respektive nutzen 30% im weiteren Verlauf für Gewinnmitnahmen.

Einziger bedenklicher Punkt bei Silber, im positiven Sinn, ist die massive Divergenz zu Gold! Denn vergleicht man die Hochs aus dem Jahr 2016, so wird schnell klar, Silber ist hier viel zu billig! Eigentlich müssten wir bei $23 notieren. Holt Silber den Rückstand jetzt auf, wird das ein richtig heißer Sommer.

