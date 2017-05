Gold und Silber - Wegweiser und Zielmarken für die kommende Woche!

Zum aktuellen Wochenende möchte ich mich den Metallen sachlich und rein technischer Natur widmen. Ihnen die wichtigen Chartmarken nennen, damit Sie als Anleger Orientierung finden.

Ich denke die meisten Anleger können derzeit weder mit “Das ist der Start der neuen Mega Rallye“ noch mit “Gold unter 1000$“ etwas anfangen.

Das eine Schürt Gier und Hoffnung, das andere die Angst.





Ich möchte aus den aktuellen Updates zitieren um einen Überblick zur aktuellen Situation zu verschaffen.

“Wir müssen aufgrund des bisherigen Verlaufes davon ausgehen, dass die Bullen im Goldmarkt in der Gegenbewegung noch nicht angekommen sind. Der gestrige Handelstag brachte keine weiteren Zugewinne, ganz zu schweigen von einem Anlaufen der $1237. Zwar haben wir heute noch einen Handelstag vor uns, dass wir es aber hier schaffen nun über $1237 auszubrechen und damit ins Wochenende zu gehen, halten wir für sehr ambitioniert. Sicher wäre dies möglich, aber wir lehnen uns doch in Richtung eines letzten Abtauchens auf die $1211 bis $1194. Bevor wir dann von hier aus die große Gegenbewegung zünden, respektive die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen.Der Silberpreis hat sich zwar in dieser Woche klar gefangen, doch auch zum Wochenschluss haben wir noch kein Signal, mit welchem wir zumindest von einer größeren Gegenbewegung ausgehen können. Auf der kleinsten Zeitebene, wollen wir nun zumindest einmal die $16.60 überschritten sehen, um für die Gegenbewegung eine Grundlage zu schaffen. Diese sollte den Preis dann in die Region von $16.91 bis $17.16 tragen. Hier wird sich der weitere Verlauf entscheiden, ob wir eine Rückkehr in die Aufwärtsbewegung sehen oder nochmals tiefere Kurse. All dies beruht aber grundlegend auf der Annahme, dass wir nun nicht direkt unter die $15.67 fallen.“Wie aktuell zu verfahren ist, erfahren Sie in unserem Webinar zu allen Märkten unter folgendem Link:Wir können den Markt aktuell ganz ruhig beobachten, es gibt weder Grund in Panik zu geraten noch in überbordende Euphorie. Warten wir die wichtigen Zielmarken der Kursbestätigung oder nutzen noch einmal tiefere Kurse um noch mal zu günstigeren Kursen in den Markt zu kommen.

